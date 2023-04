Beinwil am See Verkauf der Elektrizitätsversorgung, aber auch Abwertung der Grundstücke prägen das Rechnungsergebnis Zwar mit einem schönen Plus, allerdings weniger hoch als erwartet schliesst die Gesamtrechnung in Beinwil am See ab. Das sind die Gründe.

Blick auf das Gemeinde- und Schulhaus: Der Steuerfuss beträgt 102 Prozent in Beinwil am See. Bild: Britta Gut

Die Gesamtrechnung der Einwohnergemeinde Beinwil am See schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 3,09 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Plus von etwas mehr als 7 Mio. Franken. Ins Gewicht fiel einerseits der ausserordentliche Ertrag aus dem Verkauf der gemeindeeigenen Elektrizitätsversorgung. Diese ging per Anfang 2022 für 5,6 Mio. Franken an die EWS Energie AG.

Massgeblich beeinflusst wurde das Rechnungsergebnis andererseits aber auch durch die Neubewertung respektive Abwertung der gemeindeeigenen Grundstücke infolge der inzwischen rechtskräftigen Nutzungsplanung, führt der Gemeinderat aus. Ohne die ausserordentlichen Faktoren resultiere ein Ertragsüberschuss von 472’000 Franken, der hauptsächlich auf Mehrerträge bei den Steuern zurückzuführen sei.

Grundstückgewinnsteuern liegen deutlich unter dem Budget

Der Steuerertrag 2022 aller Steuerarten beläuft sich auf 10,27 Mio. Franken (Budget 9,86 Mio. Franken). Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen sowie den Quellensteuern und Aktiensteuern kann ein Mehrertrag gegenüber dem Budget festgestellt werden. Bei den Grundstückgewinnsteuern liegt der Ertrag mit rund 206’600 Franken deutlich unter dem Budget von 400’000 Franken. Der Steuerfuss beträgt 102 Prozent. Per Ende 2022 zählte die Gemeinde 3481 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Selbstfinanzierung beträgt 5,67 Mio. Franken (Budget 8,47 Mio. Franken). Die Nettoinvestitionen von 3,48 Mio. Franken konnten vollumfänglich mit eigenen Mitteln finanziert werden. «Die Finanzkennzahlen weisen sowohl im Bereich Verschuldung als auch bei der Leistungsfähigkeit gute bis sehr gute Werte auf», führt der Gemeinderat aus.

Zuschuss an Abwasserrechnung ist nicht möglich

Die Wasserversorgung weist inklusive des Zuschusses der Elektrizitätsversorgung von 1 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 1,3 Mio. Franken aus (Budget 1,1 Mio. Franken). Der Verkauf von Trinkwasser lag gemäss Gemeinderat mit rund 202’100 Kubikmetern auf dem erwarteten Niveau.

Die Abwasserrechnung schliesst anstelle eines budgetierten Ertragsüberschusses von 964’400 Franken mit einem wesentlich kleineren Mehrertrag von knapp 235’900 Franken ab, weil der Zuschuss der Elektrizitätsversorgung von 1 Mio. Franken aus rechtlichen Gründen nicht verbucht werden konnte.

Im Gegensatz zur Wasserversorgung untersteht die Abwasserentsorgung dem Gewässerschutzgesetz des Bundes, hält die Gemeinde auf Nachfrage fest. Dieses Gesetz verlange die verursachergerechte Finanzierung der Kosten im Abwasserbereich.

Eine Quersubventionierung durch Geld der Elektrizitätsversorgung würde diesem Grundsatz widersprechen. Deshalb habe die Finanzaufsicht des Kantons dem Zuschuss nicht zugestimmt. Dank sehr hoher Anschlussgebühren von rund 899’000 Franken und kleiner Investitionsausgaben von rund 36’700 Franken resultiert bei der Abwasserrechnung ein Finanzierungsüberschuss von 1,26 Mio. Franken.

Die Abfallwirtschaft schliesslich schliesst mit einem positiven Resultat von fast 36’400 Franken ab – auch ohne Kehrichtgrundgebühr, wie der Gemeinderat festhält. (mhu)