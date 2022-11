Beinwil am See Stimmberechtigte sagen Ja: Gemeinde will nach 200 Jahren Verwaltung und Schule voneinander trennen An der Gemeindeversammlung ist der Planungskredit «Sanierung Altes Schulhaus und Ersatzneubau Gemeindehaus» bewilligt worden. Zuvor setze sich der Co-Präsident der Böjuer Tagesstrukturen aber für eine andere Lösung ein.

In Zukunft soll die Gemeindeverwaltung nicht mehr im Alten Schulhaus sein. Britta Gut

Böju und sein Gemeindehaus. Es ist eine über 200-jährige Pendenz, die schon bei vielen Gemeinderäten auf dem Tisch lag. Und eine, die nach der Gemeindeversammlung am Freitagabend ein Schritt weiter ist.

Doch von vorne: Schule und Gemeindeverwaltung teilen sich in Beinwil am See ein Gebäude – was nicht ideal ist. Wer schon einmal auf der Gemeinde gewesen sei, wenn die Kinder im ersten Stock singen, kenne das Problem, erklärte die zuständige Gemeinderätin Jacqueline Widmer an der Versammlung. Zudem sei das Haus, welches 1840 gebaut wurde, nicht mehr auf dem neuesten Stand. Weder für die Gemeinde noch für die Schule.

Sogar der «Löwen» stand einmal zur Diskussion

In den letzten 200 Jahren habe man einige Anläufe genommen, um Verwaltung und Schule wieder zu trennen, so Widmer. Unter anderem stand sogar der «Löwen» als neues Gemeindehaus zur Diskussion. Doch jetzt soll es klappen: «Wir wissen, dass viele Investitionen anstehen», sagte Widmer. Doch es sei an der Zeit, die Pendenz anzugehen.

Damit waren allerdings nicht alle einverstanden: Der Co-Präsident des Vereins z'Mittag, der die schulergänzende Kinderbetreuung in der Gemeinde anbietet, lobte den Antrag und die Idee, bemängelte aber die Umsetzung. Die Tagesstrukturen sollen nämlich künftig im Primarschulhaus Platz finden und nicht wie heute im Schulhaus Steineggli. Was zur Folge hätte, dass die älteren Kinder regelmässig durchs Dorf und über die Hauptstrasse müssten. Hinzu käme, dass sie nicht mit ihren gleichaltrigen Kameraden sein könnten, sondern bei den «Kleinen», sagte er.

Er stellte den Antrag für einen Planungskredit für eine Standortplanung der öffentlichen Bauten im Dorf für 50'000 Franken. Dieser schaffte es knapp nicht in die Schlussabstimmung. Der Antrag des Gemeinderates für den Planungskredit von 160'000 wurde von den Anwesenden am Ende mit 64 Ja- zu 27 Nein-Stimmen bewilligt.

Antrag für eine Kürzung findet kein Gehör

Ein zweiter Änderungsantrag wurde beim Kredit für die Planung der Zentrumszone gestellt. Dort beantragte ein Böjuer, dass der Kredit für die Grundlagenerhebung, Testplanung und die Erstellung eines Gestaltungsplans für den Perimeter von 385'000 auf 30'000 Franken gekürzt wird. Das sei kein Kahlschlag, erklärte er. Er setzte sich dafür ein, dass für die 30'000 Franken nur die Grundlagen erarbeitet werden und dann das Projekt weiterverfolgt werde.

Martin Grütter, der zuständige Gemeinderat, sprach sich dagegen aus, da die Staffelung nur einen Zeitverlust erzeuge. Auch bei den restlichen Anwesenden fand der Antrag nicht viel Gehör und wurde grossmehrheitlich abgelehnt. Für den vom Gemeinderat beantragen Kredit stimmte dann eine Grossmehrheit.