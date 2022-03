Beinwil am See Sie arbeiteten am Prime Tower und an der Alten Reithalle mit: Böjuer Ingenieurbüro feiert Jubiläum 1992 gründeten Peter Makiol und Reinhard Wiederkehr in Beinwil am See das Holzbauingenieurbüro Makiol + Wiederkehr AG. Zum 30-Jahr-Jubiläum pflanzten sie zusammen mit ihren Mitarbeitenden 30 Bäume im Wald in Beinwil am See.

Die Firmengründer Reinhard Wiederkehr und Peter Makiol (v. links) bei der Pflanzaktion von 30 Zedernbäumen. Anja Suter

Peter Makiol und Reinhard Wiederkehr hatten 1992 frisch ihr Studium beendet, als sie sich dazu entschieden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Die beiden Unternehmer gründeten das Holzbauingenieurbüro Makiol Wiederkehr AG mit Sitz in Beinwil am See.

Mit ihrem Unternehmen konnten sich Makiol und Wiederkehr in den vergangenen Jahren auch national einen Namen machen. So waren sie unter anderem am 126 Meter hohen Prime Tower in Zürich beteiligt, arbeiteten an der Realisation der Alten Reithalle in Aarau mit und brachten ihr Know-how bei der Erstellung des Sportzentrums Magglingen ein. Ihre Brandschutzexpertise lieferten sie unter anderem für das Lenzburger Stapferhaus oder den Elefantenpark im Zürcher Zoo.

Das Jubiläum wurde im Böjuer Wald gefeiert

Zum 30-Jahr-Jubiläum der Firma luden die Firmengründer aber nicht nach Zürich oder Aarau, sondern in den Böjuer Wald. Zusammen mit 26 Mitarbeitenden versammelten sie sich, um 30 Zedern zu pflanzen. «Wir möchten dem Wald etwas zurückgeben», erklärten die beiden.

Ueli Wanderon Leiter des Forstbetriebes aargauSüd erklärte den Anwesenden, wie es dem Wald geht. Anja Suter

Unterstützt wurde die Firma dabei von Ueli Wanderon, Betriebsleiter des Forstbetriebes aargauSüd und seinem Team. Er erklärte den Anwesenden, dass auf dem noch leeren Waldstück zuvor Buchen standen. «Die Buchen hatten zu heiss und zu wenig Wasser, deshalb wurden sie dörr.»

Im Forstgebiet werden normalerweise selten Bäume gepflanzt. Wanderon und sein Team setzen auf natürliche Verjüngung und fokussieren sich auf die Pflege des Waldes. Mit den Zedern wage man an diesem Standort einen neuen Versuch, ergänzt er. Bevor die Mitarbeitenden loslegen durften, erhielten sie von Einsatzleiter Markus Huggenberger eine kurze Einweisung.

Mit Hacken wurden für die noch kleinen Bäumen ein Loch gegraben und nach dem Setzen erhielten sie noch einen Schutz, damit sie nicht bereits in jungen Jahren Opfer von Rehen werden, die sich daran reiben.

Die Mitarbeitenden der Makiol + Wiederkehr AG hatten viel Spass bei der Baumpflanzaktion. Anja Suter

Für die beiden Firmengründer ist die Baumpflanzaktion zusammen mit den Mitarbeitenden mehr als nur ein symbolischer Akt. «Holz ist unsere Leidenschaft und das Bauen mit dem Material liegt uns sehr am Herzen», sagt Peter Makiol. «Sein Geschäftspartner Reinhard Wiederkehr ergänzt: «Wir möchten damit dem Wald und der Gesellschaft nachhaltig etwas zurückgeben und langfristig in die Zukunft investieren.»