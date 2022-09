Beinwil am See Neue Zentrumszone rund um den Bahnhof: «Für die Weiterentwicklung der Gemeinde ist es gut investiertes Geld» Die Attraktivität der Gemeinde kann gesteigert, die Verkehrssituation verbessert werden: Die Entwicklung der Zentrumszone rund um den Bahnhof bietet Chancen für das Dorf, ist der Gemeinderat in Beinwil am See überzeugt. Für die Planung wird mit Kosten von 385’000 Franken gerechnet.

Für ein etwas mehr als 2,1 Hektaren grosses Areal rund um den Bahnhof besteht eine Gestaltungsplanpflicht. zvg

Eine Visitenkarte des Dorfs soll das Areal rund um den Bahnhof in Beinwil am See sein: attraktiv und lebendig, mit Wohnungen und Gewerbeflächen – etwa für Einkaufsmöglichkeiten oder Restaurants – sowie mit Begegnungsmöglichkeiten. Die Entwicklung der Zentrumszone werde das Gesicht der Gemeinde prägen, sagte Gemeindeammann Peter Lenzin. Heute sei der Platz zu oft menschenleer.

Am Dienstagabend ist die Bevölkerung über die Pläne informiert worden. Neben Gemeindeammann Lenzin standen Red und Antwort: Gemeinderat Martin Grütter sowie Susanne Hagedorn vom Büro Marti Partner Architekten und Planer AG, Lenzburg und Zürich.

Peter Lenzin ist Gemeindeammann in Beinwil am See. zvg

Um die 30 Interessierte besuchten den öffentlichen, rund einstündigen Anlass im Löwensaal, konnten ihre Anliegen und Anregungen einbringen. Die Meinungen abzuholen, bezeichnete Lenzin denn auch als eines der Ziele des Gemeinderats. Es gelte, frühzeitig zu informieren und die Bevölkerung aktiv einzubeziehen. «Es soll keine abgehobene Planung sein», stellte der Gemeindeammann fest. «Wir wollen möglichst viele Ideen und Wünsche aufnehmen.» Das Projekt werde die Gemeinde lange begleiten, gab er zu bedenken. Deshalb sei der Aufwand für die Planung gerechtfertigt. «Es ist es wert, dass wir uns darum kümmern.»

Erschliessung erfolgt über Hobackerstrasse

Auf die Besitzverhältnisse auf dem Areal ging Grütter ein. Zu den Grundeigentümern gehören Private – es gebe solche, die konkrete Bauabsichten hätten, so der Gemeinderat – sowie die SBB. Ein ganz kleiner Teil, lediglich die Zufahrten, gehört der Gemeinde. Eine wichtige Anspruchsgruppe sei der Busbetreiber, fügte Grütter an. Für das Dorf sei es wichtig, dass die ÖV-Drehscheibe funktionieren könne.

Thema gewesen war die Entwicklung des Zentrums bereits einige Zeit vor der Revision der Bau- und Nutzungsordnung, blickte Grütter zurück. Im August 2016 fand ein Workshop mit der Bevölkerung statt. Der Gemeinderat erstellte ein Leitbild für die räumliche Entwicklung, ein wichtiger Bestandteil war dabei das Potenzial des Bahnhofareals. Diskutiert wurde das Szenario «Dorf mit urbanem Zentrum», das nun umgesetzt werden soll.

Zu den Grundeigentümern gehören Private (gelb), SBB (orange) und – zu einem ganz kleinen Teil mit den Zufahren – die Einwohnergemeinde (blau). zvg

Basierend auf dem Leitbild erfolgten die Anpassung des Zonenplans und die Gesamtrevision der Bau und Nutzungsordnung mit der Schaffung der neuen Zentrumszone. Für eine Fläche von etwas mehr als 2,1 Hektaren – also für mehr als die eigentliche Zentrumszone – besteht eine Gestaltungsplanpflicht. Anders gesagt: Die wesentlichen Rahmenbedingungen für künftige Bauvorhaben seien geschaffen, hielt Grütter fest. Eine Zielvorgabe ist beispielsweise, dass sich Gebäude in die Hanglage einpassen müssen mit vielfältigen Durchblicken. Es könne also nicht einfach eine riesige Betonwand hingestellt werden, führte Grütter aus. Festgehalten sind weiter der Richtwert für die Gesamthöhe – 15 Meter am Hangfuss –, die maximale Ausnützungsziffer, die Grenzabstände oder die Erschliessung für den motorisierten Personenverkehr.

Erfolgen soll Letztere im hinteren Bereich über die Aarauerstrasse und die Hobackerstrasse. Das sei ein ganz wichtiger Punkt, hob Grütter hervor. Es bedeute, dass nicht der ganze Verkehr beim Bahnhof vorbeiführe, was eine Verbesserung sei. Heute sei die Situation mit der Ein- und Ausfahrt zum Bahnhof unmittelbar beim Kreisel – «das ist kein Geheimnis» – nicht optimal gelöst. Kurz: Die Zentrumszone sei eine Chance, soll das Dorfleben bereichern, fasste Grütter zusammen.

Einkaufsläden müssen auch genutzt werden

In einer ersten Phase sollen ab 2023 die Grundlagen für eine Testplanung und ein Richtprojekt erarbeitet werden, zeigte Susanne Hagedorn auf. Sorgfältig abgeklärt würden die Bedürfnisse und Ziele der Gemeinde, der Eigentümer und der Bevölkerung. Klappt alles reibungslos, folgt in einem zweiten Schritt ab 2024 die Erarbeitung des Gestaltungsplans. Gerechnet wird für die Planung der Zentrumszone mit Kosten von insgesamt 385’000 Franken. Über den Kredit entscheidet die Gemeindeversammlung am 11. November. Es sei ein stolzer Betrag, räumte Gemeindeammann Lenzin ein. Aber es lohne sich, die Planung sorgfältig anzugehen. «Für die Weiterentwicklung der Gemeinde ist es gut investiertes Geld.»

Das Gebiet rund um den Bahnhof (links) soll entwickelt werden. Google Streetview

Einer der Zuhörer pflichtete dieser Aussage bei. Er sprach von einer grossen, einmaligen Chance, die Auslöser sein könne für weitere Projekte. Einer der anwesenden, betroffenen Grundeigentümer gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Stimmberechtigten die Planung unterstützen, damit eine Aufwertung erfolgen kann. Weiter Thema waren in der Diskussionsrunde etwa die Erschliessung und die Parkplätze, die Infrastruktur mit Wasser, Abwasser und Strom, aber auch die angesprochenen Einkaufsläden und Restaurants. Ein solches Angebot wäre begrüssenswert, allerdings müsste es, wurde angefügt, von der Bevölkerung dann auch genutzt werden.