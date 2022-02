Beinwil am See Nach einer jahrelangen Odyssee sollen bei der «Seehalde» sieben Einfamilienhäuser entstehen Der Widerstand gegen die Bebauung des Areals mit Gestaltungsplanpflicht war seitens der Anwohnenden gross. Sie zogen gar bis vors Verwaltungsgericht – und verloren. Ein Blick ins Baugesuch zeigt nun: Sieben Einfamilienhäuser mit Blick auf den See sollen entstehen.

Nebst dem Seeblick haben die zukünftigen Bewohner der neuen Häuser auch einen Ausblick aufs Bergpanorama. Anja Suter

Dass Baugespanne auf der freien Parzelle mit Seeblick stehen, dürfte für die Anwohnenden bei der Seehaldenstrasse in Beinwil am See nichts Neues sein. Das Areal, welches einer Gestaltungsplanpflicht untersteht, soll schon seit geraumer Zeit überbaut werden – genauer gesagt: seit über zwölf Jahren. Im Juni 2010 lag der erste Entwurf eines Gestaltungsplanes für die «Seehalde» vor. Das erfährt man aus dem Baugesuch, das derzeit bei der Gemeinde aufliegt. Doch was soll nach dieser jahrelanger Odyssee auf dem Grundstück entstehen?

Ein Blick ins Baugesuch zeigt, dass sieben Einfamilienhäuser für je 1,5 Millionen Franken geplant sind. Diese sollen je 6,5 Zimmer haben, erwähnt ist auch eine mögliche Variante mit 4,5 Zimmer und einer Einliegerwohnung mit 2,5 Zimmern. Parkiert wird in einer Sammelgarage mit 21 Parkplätzen, sieben Boxen und einem Autolift. Die sieben Häuser stehen in zwei Reihen und so versetzt, dass auch von den drei hinteren Häusern ein Ausblick auf den See möglich ist. Die einzelnen Häuser sind acht Meter breit und 17,95 Meter lang. Gemäss der Visualisierung gibt es nebst grossen Fensterfronten auch eine Holzverkleidung und Fotovoltaikanlagen auf dem Dach. Das Baugesuch liegt noch bis am 28. Februar auf.

Nachbarn hatten Angst Bergblick zu verlieren

Ein Grund für die Verzögerung ist der Gestaltungsplan. Das Exemplar, welches in den Unterlagen beiliegt, ist bereits die dritte Version, er wurde Ende 2019 seitens des Kantons bewilligt und 2021 rechtskräftig. Der Weg für die Kurt Weber Immobilien AG bis dahin war lang. So lag der Gestaltungsplan erstmals von März bis April 2013 zur Mitwirkung und dem Einwendungsverfahren auf. Dabei gingen zahlreiche Einwendungen ein. Es ging unter anderem um geplante Bäume, die Nachbarn die Aussicht auf die Berge zu nehmen drohen. Ende 2015 wurde der Gestaltungsplan zurückgezogen und die Einwendungen abgeschrieben.

Der Gestaltungsplan wurde revidiert und im Juli 2016 an den Gemeinderat zur Vorprüfung eingereicht. Im August 2016 fand zudem ein Informationsanlass für die Anwohnenden statt. Nach der provisorischen kantonalen Vorprüfung und der fachlichen Stellungnahme der kantonalen Abteilung für Raumentwicklung ging der Gestaltungsplan mit einem reduzierten Perimeter in die dritte Runde. Aufgrund der kantonalen Stellungnahme und den massiven Widerständen während des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens habe man entschieden, den Perimeter auf den nördlichen Teil des Areals zu beschränken, heisst es. Auch diese Vorlage lag öffentlich auf. Von August bis September 2018 wurden Einigungsverhandlungen mit den Einwendern geführt. Der Kanton gab Ende 2019 grünes Licht.

Doch Anwohnende zogen bis vors Verwaltungsgericht, um das Projekt zu verhindern – und verloren. Und das auf der ganzen Linie: Die vier Beschwerdeführer erhielten Kosten von fast 13000 Franken aufgebrummt. Sie müssen etwa die Anwälte der Gemeinde und des Bauherrn (Kurt Weber Immobilien AG) bezahlen. Die Geduld der Bauherrschaft zahlte sich aus, im vergangenen Jahr wurde der Gestaltungsplan rechtskräftig.