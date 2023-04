Beinwil am See Morsch und verwittert: Hoteleigener Bootssteg am Hallwilersee soll saniert werden Der Gartensitzplatz des Hotels Hallwil in Beinwil am See hat einen eigenen Bootssteg. Was es kostet, diesen zu erneuern, steht in einem aktuell aufliegenden Baugesuch. Und diesem wiederum liegt ein Hochwasserschutznachweis bei.

Das Hotel Hallwil in Beinwil am See hat einen eigenen Steg. Dieser ist morsch und muss ersetzt werden. Bild: Eva Wanner

Auf dem Gartensitzplatz die Sonne geniessen und auf das eigene Boot blicken. Keine üble Vorstellung. Und eine, die so in Beinwil am See wahr werden kann, auf dem Sitzplatz beim Seehotel Hallwil genauer gesagt.

Was aber so gar nicht ins Bild passt: Der Steg, über den man sein Boot erreichen kann. Denn er «hat sich einerseits aufgrund der Geländesenkung und andererseits aufgrund der Witterung über die Jahre hin verzogen und ist an vielen Stellen morsch geworden». Das ist einem Baugesuch für die Erneuerung des Stegs zu entnehmen. Das Gesuch liegt noch bis am 1. Mai auf der Gemeindeverwaltung von Beinwil am See auf.

Sanierungsbedürftig ist demnach nicht nur das Holz, sondern auch der Stahlträger, auf dem dieses aufliegt. Die Bauten sollen demontiert, repariert oder ersetzt und wieder angebracht werden. Kostenpunkt: Rund 110’000 Franken.

Im Hallwilerseeschutzdekret

Besonders am Projekt ist die Lage. Am See – und vor allem auch im See. Wohl gehört der Teil an Land der Roka Immobilien AG. Es grenzt aber an die Seeparzelle, diese wiederum ist im Eigentum des Kantons.

Der Steg liegt damit in der Spezialzone des Hallwilerseeschutzdekrets. Der Paragraf 7 daraus wird im Baugesuch zitiert: «In der Spezialzone sind Bauten und Anlagen gestattet, die der Allgemeinheit zur Benützung des Sees und seiner Ufer dienen. Bauten und Anlagen sind in ihrer Gestaltung der Landschaft anzupassen.

Der Uferweg soll stehts offen bleiben. Bild: Eva Wanner

Der Uferweg muss erhalten und stets offen bleiben.» All das ist gemäss Bauherrschaft erfüllt und das Projekt damit zonenkonform. Ausserdem handle es sich, so argumentiert sie, um eine bestehende, bewilligte Bootssteganlage. Sie werde am selben Ort verlegt und nur geringfügig begradigt; es finde keine Erweiterung statt.

Hochwasser? Macht nichts.

Es ist zwar logisch, weil die Baute am und ja eben sogar im Wasser liegt, mutet bei einem Baugesuch für einen Steg dennoch kurios an: Der Hochwasserschutznachweis. Darin heisst es, der Bootssteg liege gute 50 Zentimeter über dem mittleren Wasserpegelstand des Hallwilersees und werde mit dem Wasserstand mitgehen.

1981 wurde der höchste Wasserstand gemessen. Dieser wiederum liege zwar 14 Zentimeter über dem Bootssteg. Dass dies nochmals eintritt, sei jedoch unwahrscheinlich, weil der Hallwilersee reguliert werde. Und auch wenn der See höher steigt, würde der Steg kaum Schaden nehmen.