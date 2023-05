Beinwil am See Mehr Baugesuche, aber in schlechterer Qualität: Gemeinde möchte neue Projektleiterstelle schaffen 99 Baugesuche hatte Beinwil am See im letzten Jahr zu bearbeiten. Die Zahl nimmt zu, die Stellenprozente nicht – ein Entscheid der Gemeindeversammlung soll das ändern.

In Beinwil am See wird rege gebaut. Das macht sich in der Verwaltung bemerkbar; der Aufwand in Sachen Bau ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Bild: Eva Wanner

2019 waren es noch 73. Ein Jahr später hatte die Gemeinde Beinwil am See schon 82 Baugesuche zu bearbeiten. «Wir dachten, das hat mit der Pandemie zu tun, weil die Leute Zeit haben, um zu bauen», sagte Gemeindeammann Peter Lenzin am Montagabend an der Vororientierung über die Gemeindeversammlungsgeschäfte. Nichts da; es blieb auch 2021 bei 82. Und im letzten Jahr steigere sich die Zahl dann noch einmal, auf ganze 99.

Auf der anderen Seite ist die Verwaltung, die sich um diese Gesuche kümmern muss. 1845 Stellenprozente sind auf 22 Mitarbeitende verteilt. «Die Zahl blieb in den zehn Jahren, seit ich Ammann bin, unverändert», sagte Lenzin. Dazu das Bevölkerungswachstum und Bauprojekte der der Gemeinde selbst, die es zu er- und bearbeiten gilt. Und: «Die Komplexität der eingereichten Baugesuche nimmt zu, die Qualität aber ab», sagte Bauvorsteher Martin Grütter. Beides verkompliziert und verlängert den gesamten Prozess.

Aktuell stehen für das Bauwesen 75 Stellenprozente aus dem bestehenden Pool zur Verfügung. Dazu leistet der Gemeinderat Einsätze, «aber es ist nicht die Aufgabe des Gemeinderats, immer auf der Baustelle zu sein», sagte Lenzin. «Er sollte die strategische Führung haben, nicht die operative.»

Deshalb soll eine neue Stelle geschaffen werden, dotiert mit 80 bis 100 Prozent. Gesucht würde indes kein Baufachmann, sondern ein Projektleiter, der sich um Baugesuche aus der Bevölkerung kümmert und jene aus der Gemeinde plant, koordiniert und leitet.

Leitung geht aktuell durch ein Grundstück

Über die neue Stelle wird die Gemeindeversammlung am Donnerstag, 15 Juni befinden. Bislang fand die Gmeind jeweils am Freitagabend statt, «sie auf den Donnerstag zu verlegen, ist ein Versuch um zu sehen, ob die Beteiligung dann grösser ist», sagte Lenzin. Abgestimmt wird auch über die Rechnung, die mit rund drei Millionen im Plus schliesst.

Zweimal wirds dann noch um Wasser gehen. Die Entlastungsleitung Seehalde laufe aktuell quer durch ein Grundstück, erklärte Ressortvorsteherin Lilian Wick. Der Durchmesser ist ausserdem zu klein, «bei Starkregen wird sie überlastet und es ‹lupft die Deckel›». Vorerst soll nun für rund 400'000 Franken der obere Teil der Leitung entfernt und durch eine dickere ersetzt werden, die dann um die Liegenschaft herumführt statt mittendurch. Der untere Teil würde auch aus Kostengründen (es wird mit 700'000 Franken gerechnet) erst in einer zweiten Etappe ersetzt. Da dort keine Liegenschaft betroffen ist, mache es aber auch weniger aus, wenn Mal Wasser ausläuft.

Saniert werden sollen ausserdem die Quellen Aegertli. «Sie versorgen etwa 450 Haushalte mit Wasser», sagte Wick. Bauwerke wie Quellfassungen für 550’000 Franken zu sanieren, sei sinnvoll.

Die Vorab-Info war die letzte für den langjährigen Gemeindeschreiber Stefan Jetzer. Nach elf Jahren wechselt er in die Gemeindekanzlei von Seon. An der Gmeind ist er schon nicht mehr dabei. Interimistisch als Gemeindeschreiber in Böju amtet Andreas Kalt.