Beinwil am See «Maria’s Esszimmer» muss schliessen: «Leider war die Suche nach einem geeigneten Koch erfolglos» Nach sieben Jahren ist Schluss. Mirjam Strub muss ihr Restaurant in Beinwil am See dichtmachen. Nicht, weil es nicht gut gelaufen wäre – im Gegenteil.

Das beliebte Seetaler Restaurant «Maria’s Esszimmer» konnte keine Nachfolge für die Küchenchefin finden und kann den Betrieb deshalb nun nicht mehr stemmen. Video: ArgoviaToday / Tele M1

Ende Mai hatte Mirjam Strub noch Grund zur Freude. Zum wiederholten Mal landete ihr «Maria’s Esszimmer im Seetal» auf den vorderen Rängen beim «Swiss Guest Award». Gästebewertungen hatten dem Restaurant in Beinwil am See, das 2017 eröffnet wurde, Platz 21 von 616 ausgezeichneten Lokalen eingebracht. Wenige Monate vorher war die Böjuer Beiz gar noch zum «Newcomer 2023» im Beizenführer «Aufgegabelt» gekürt worden.

Einen Monat später muss Strub verkünden: Die Beiz schliesst. «Leider war die Suche während der letzten drei Monate nach einem geeigneten Koch erfolglos» heisst es in einem Schreiben, das auf der Facebook-Seite des Restaurants publiziert wurde. Ab dem 16. Juli müsse «Maria’s Esszimmer im Seetal» deshalb die Türen schliessen. Am 15. und 16. Juli, so schreibt Strub weiter, werde ein grosses «Austrinken und Ausessen» stattfinden.

Strub bedankt sich beim Team, bei den Gästen und Lieferanten. Und schreibt: «Wie die Zukunft aussieht, wissen wir im Moment nicht», gefolgt von einem optimistischen «Alles ist möglich». Der Entscheid zu schliessen sei ihr und dem Team nicht leicht gefallen.

2017 hatte Mirjam Strub «Maria’s Esszimmer im Seetal» in Beinwil am See eröffnet. Bild: Fritz Thut

«Die Hoffnung stirbt zuletzt»

«Nostalgie neu aufgetischt» lautete das Motto der Beiz, wie Mirjam Strub, die mit ihrem Mann, dem FDP-Grossrat Gérald Strub, in Boniswil lebt, bei der Eröffnung gegenüber der AZ sagte. Im Beizenführer lauteten die lobenden Worte: Es handle sich um eine «unprätentiöse Wirtschaft mit herzlichen Mitarbeiterinnen und geerdeten Stammgästen».

Gross ist deshalb das Bedauern über die Schliessung, wie sich an den Kommentaren zum Facebook-Post zeigt. Sprachlos, geschockt, bedauernd: Die Adjektive häufen sich, ebenso die traurigen Emojis. Einige geben aber noch nicht ganz auf: «Die Hoffnung stirbt zuletzt», liest man – und die Fragen: «Wo seid ihr guten Köche? Wo habt ihr euch versteckt?»

