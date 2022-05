Beinwil am See Luftakrobatik, Trapez und Seilgumpen: Zirkus Zappelini steht im Vordergrund des Dorf- und Jugendfests Vom 17. bis 19. Juni ist das Zirkuszelt von Claudia und Sandro Kaspar der Schauplatz für Schulkinder. Anlässlich des Dorf- und Jugendfests Beinwil präsentieren diese im Scheinwerferlicht ihre Kunststücke.

Die Zirkusschule Capriola organisiert Kurse und Projektwochen für Kinder. Alex Spichale

«Willkommen im Zirkus Zappelini», wird es bald aus dem Zirkuszelt in Böju ertönen. Bevor die Kinder ihren Auftritt im Scheinwerferlicht haben, bereitet sich die Schule mit der Zirkusschule Capriola auf das Jugend- und Dorffest in Beinwil vor.

Als Vorbereitung wirken 300 Kinder zwischen dem Kindergarten und der sechsten Klasse bei der Projektwoche mit. Da die aus zwei Personen bestehende Zirkusschule dies alleine nicht schaffen kann, übernehmen die Lehrerinnen und Lehrer die einzelnen Ateliers. Ob Trapez, Luftakrobatik oder Minitrampolin, für alle hat es etwas dabei. «Es ist spannend, so können sich die Kinder und Lehrpersonen bei den Ateliers anders kennen lernen», sagt Claudia Kaspar von der Zirkusschule.

Bevor die grosse Aufführung stattfindet, hat das Ehepaar mit den Lehrpersonen bereits einen Trainingsnachmittag absolviert. Sie hätten geschaut, welche Ateliers optimal für die Schule sei, erzählt Claudia Kaspar weiter. «Die Lehrerinnen und Lehrer kennen die Kinder schliesslich besser.» Und weil es natürlich auch Kinder gibt, die nicht gerne im Rampenlicht stehen, werden für diese entsprechende Ateliers angeboten, sagt Kaspar. Diese Kinder können beispielsweise das Bühnenbild gestalten oder bei der Verpflegung mithelfen.

Premiere für das Zirkuszelt

Claudia Kaspar betreibt zusammen mit ihrem Mann die Zirkusschule Capriola. zvg

Claudia und Sandro Kaspar aus Leutwil haben 2017 die Zirkusschule Capriola mit zwei weiteren Personen gegründet. Zwei Jahre später kauften sie sich ein Zirkuszelt. Wegen der Coronapandemie konnten sie dieses nie benützen. Nun kommt es in Beinwil am See zum ersten Mal in den Einsatz.

Vom 17. bis am 19. Juni findet das Jugend- und Dorffest in Beinwil statt. Als Einstieg des Fests wird am Vorabend die Gemeindeversammlung auf dem Festareal durchgeführt. Wie die Gemeinde weiter mitteilt, gibt es neben dem Zirkus eine Autoscooter-Anlage mit weiteren Fahrgeschäften sowie Verpflegung und Musik.

Für die Projektwoche müssten noch einige Sachen organisiert werden, sagt Claudia Kaspar. «Für die Zauberer brauchen wir noch Zauberkästen.» Aber auch diverse Kostüme würden noch fehlen. Doch dafür haben sie noch einen Monat Zeit, bis es im Zirkuszelt heisst: «Willkommen im Zirkus Zappelini!»