Beinwil am See Für Gelbbauchunke und Plattbauch: Naturschutzverein saniert Weiher in der Schutzzone Menschen halten sich gerne beim Feuchtbiotop Esteracher auf. Ebenso Tiere. Beiden noch mehr bieten möchte der Natur- und Vogelschutzverein.

Der örtliche Naturschutzverein will das Feuchbiotop Esteracher sanieren. Bild: Eva Wanner

«Das Pflücken oder Ausgraben von Pflanzen ist untersagt», heisst es auf einem Schild bei der Naturschutzzone Esteracher in Beinwil am See. Genau das hat der örtliche Natur- und Vogelschutzverein (NVV) aber vor. Allerdings: Der Eingriff in die Natur erfolgt, um ihr etwas Gutes zu tun.

Die Bewilligung für die Arbeiten wurden dem Verein erteilt. Warum und was er tun will, das ist einem Sanierungskonzept zu entnehmen.

Die drei Weiher brauchen umfassende Sanierung

Der Esteracher gehört demnach der Einwohnergemeinde. 1973 wurde der Platz in Lebensraum für Amphibien verwandelt, unter Federführung des NVV. Der Standort, so ist weiter zu lesen, sei ein Feuchtbiotop von kommunaler Bedeutung. Die Bevölkerung betrete das Gebiet gerne und soll das auch weiterhin tun können.

Die drei Weiher sind überwachsen, der grösste führt zwar noch Wasser, aber nicht mehr so viel, wie er sollte. Bild: Eva Wanner

Das zentrale Element des Gebiets sei der grosse Teich aus Lehm, heisst es weiter. Er führe zwar Wasser – aber nicht mehr so viel, wie ursprünglich vorgesehen war. Der mittlere Weiher sei undicht und führe gar kein Wasser mehr, der kleinste zwar schon, aber er sei stark zugewachsen. Kurzum: «Im Esteracher nehmen Bäume und Sträucher Überhand», heisst es. Der örtliche Forstbetrieb habe zwar 2016 einmal im südlichen Teil gewirkt, davon sei heute aber nichts mehr zu sehen.

Auch Neophyten wie die kanadische Goldrute suchen sich ihren Platz im Gebiet, der NVV bekämpfe sie aber regelmässig.

Mit Fronarbeit und Zustupf

Im Herbst will sich der Verein an die Arbeit machen, um die geschilderten Probleme zu beheben. Der grosse Weiher soll komplett saniert werden, der mittlere abgedichtet. Rund um die Gewässer werden Bäume geholzt, um mehr Sonnenschein zu ermöglichen. Schnellwüchsige Sträucher wie Liguster und Hartriegel sowie Ahorne, Eschen, Buchen und Rottannen werden entfernt. Ergänzt wird die Hecke dafür etwa um Wildrosen und Weissdorn, «damit sie für Heckenbrüter attraktiv wird», wie es heisst. Etwa die Gartengrasmücke oder die Goldammer Totholz- und Asthaufen sollen Zauneidechsen Unterschlupf bieten.

Zielarten der Massnahmen seien aber vor allem Amphibien. Erdkröte, Grasfrosch und Bergmolch kämen bereits vor. Potenzial habe das Gebiet für Gelbbauchunke und Salamander. Lebensraum bieten soll das Gebiet auch dem Grossen und dem Kleinen Schillerfalter – und Libellen mit klingenden Namen wie Braune Mosaikjungfer, Grosse Heidelibelle und Plattbauch.

Der Verein rechnet mit Kosten von rund 58'000 Franken. Finanziert werden die Massnahmen durch Eigenleistung, aber auch durch Gelder von Kanton, BirdLife, der Gemeinde und Stiftungen.