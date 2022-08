Beinwil am See Ein grosses Fest zum 100-Jahr-Jubiläum: Im Böjuer Strandbad geht es hoch hinaus Seit 100 Jahren wird im Strandbad am Hallwilersee gebadet. Dieses Bestehen wird am 13. August gefeiert. Die Anwesenden können sich auf dem Surfsimulator versuchen oder Riesendart spielen.

Bei gutem Wetter sind rund 1500 Gäste im Strandbad in Beinwil am See. Ein Bild aus dem Sommer 2021. Sandra Ardizzone

Ein volles Jahrhundert ist es her, seit das Strandbad in Beinwil am See feierlich eröffnet wurde. Damals, im August 1922, sah es am Ufer des Hallerwilersees in «Böju» noch anders aus: Ein Holzbau stand auf der Wiese, es gab ein Frauen- und Männerbad.

Der heutige Bau wurde Anfang der 70er-Jahre eingeweiht. Am kommenden Wochenende wird im Strandbad das 100-Jahr-Jubiläum gefeiert. Zu diesem Anlass erwartet die Besucherinnen und Besucher ein reich bestücktes Programm.

Badegäste können hoch hinaus

Nebst einer Hüpfburg und einer zwei Meter grossen Dartscheibe kann auch gesurft werden – allerdings nicht im Wasser: «Beim Surfsimulator wird auf einem Surfbrett balanciert, das sich unkontrolliert bewegt. Ziel ist es, nicht herunterzufallen, was aber früher oder später passiert», erklärt Bademeister und Badi-Leiter Silvan Suter. Der Fall ist aber vergleichsweise angenehm, da nicht der Boden wartet, sondern ein Luftkissen.

Wagemutige können auch den «Blop» ausprobieren. Dabei handelt es sich um einen mit Luft gefüllten Schlauch auf dem Wasser. «Eine Person liegt vorne auf dem Blop, die andere springt auf das andere Ende», erklärt Suter. Dadurch wird die Person, die vorne liegt, in die Luft katapultiert.

So funktioniert Blobbing: Im Video in einer extremeren Variante. Yotube

Das sportliche Programm für alle Altersgruppen findet am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr statt. Danach können sich die Anwesenden an Essensständen verpflegen. Es wird sicherlich drei verschiedenen Stände geben. «Unter anderem mit thailändischem Essen und Grillspiessen», erklärt Suter. Das Abendprogramm besteht aus einem Barbetrieb, Livemusik mit einer Jazzband und einer kurzen Ansprache des Böjuer Gemeindeammanns Peter Lenzin um 19.45 Uhr. Die Feier soll bis 2 Uhr morgens andauern, gebadet werden kann derweil bis Mitternacht.

Zeit für die Planung des Festes zu finden, sei nicht immer einfach gewesen, so Suter. Grund dafür: das aussergewöhnlich gute Wetter. «Ich bin seit 2015 hier im Strandbad und voraussichtlich wird dies die bisher beste Saison», sagt der Badi-Leiter. Auch die Wetterprognosen für Samstag sehen vielversprechend aus. «Mitte August haben wir bei solchen Wetteraussichten jeweils gäbig 1500 Gäste.» Silvan Suter und sein Team freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Samstag. Willkommen seien natürlich auch Gäste, die sich nicht für das Programm interessieren, sondern ganz normal das Strandbad besuchen wollen.