Beinwil am See Doch kein neues Gemeindehaus? Petition fordert mehr Transparenz bei der Planung An der Böjuer Gmeind wurden 160'000 Franken für einen Studienauftrag gesprochen. Damit sollen Pläne für ein neues Gemeindehaus und die Sanierung des Schulhauses erarbeitet werden. Zwei Frauen fordern nun mehr Transparenz beim Vorgehen.

In Beinwil am See teilen sich die Primarschule und Gemeindeverwaltung ein Gebäude. Bild: Britta Gut

«Wir haben uns bewusst für eine Petition und nicht für ein Referendum entschieden», sagt Nadia Pfendsack. Sie hat zusammen mit Sarah Stierli eine Petition auf der Plattform petitio.ch lanciert. Das Ziel: mehr Transparenz bei Investitionen für öffentliche Bauten in Beinwil am See. Den beiden Frauen geht es dabei vor allem um ein Projekt, das an der letzten Gemeindeversammlung traktandiert war. Heute sind die Primarschule und die Gemeindeverwaltung im selben Gebäude untergebracht, das soll sich in Zukunft ändern. Das Gemeindehaus soll in einen Ersatzneubau ziehen und das Schulhaus saniert werden. Der Antrag des Gemeinderates setzte sich knapp gegen den Antrag eines Votanten durch. Dieser setze sich für einen Planungskredit von 50'000 Franken ein, mit dem eine Standortplanung der öffentlichen Bauten vorgenommen werden sollte.

«Wir brauchen dringend zusätzlichen Schulraum und eine Lösung für die Gemeindeverwaltung in Beinwil am See», findet auch Pfendsack. Doch mit dem Studienauftrag starte die kostenintensive Planung. «Der Gemeinderat hat die Bevölkerung im Vorfeld nicht über die Gesamtstrategie der öffentlichen Bauten informiert», heisst es im Petitionstext. Die Schule weiterhin auf zwei Standorte (neben der Primarschule gibt es auch noch das Schulhaus Steineggli) zu verteilen, habe aus Sicht vieler Sachverständiger im Dorf grosse Nachteile für den Schulbetrieb und die Schülerinnen und Schüler. «Der Entscheid des Gemeinderates gegen einen Standort ist nicht transparent. Es fehlen Fakten dafür und dagegen», findet Pfendsack, die früher selbst in der Schulpflege sass.

Tagesstrukturen wachsen stark

«Die schulergänzenden Tagesstrukturen wurden erst in den vergangenen zwei Jahren aufgebaut und wachsen sehr stark. Auch dieser Einfluss auf die Standortfrage muss kritisch hinterfragt werden und spricht eher für einen zentralen Schulstandort», sagt Pfendsack und teilt damit die Meinung des Co-Präsidenten der Böjuer Tagesstrukturen. Die Petitionärinnen sind aber nicht per se gegen zwei Standorte. Pfendsack:

«Wenn dies die sinnvollere Lösung ist, sprechen wir uns auch dafür aus. Ich habe dem Geschäft an der Gmeind zugestimmt, nachdem der Änderungsantrag nicht durchkam.»

Die beiden Frauen schlagen vor, dass die Vor- und Nachteile von zwei oder einem Standort transparent dargestellt werden sollen und die Kosten bezüglich Investition und Betrieb verglichen werden. Zudem sei die langfristige Eignung des alten Schulhauses als «zeitgemässes Schulhaus» zu prüfen. Es soll auch kontrolliert werden, ob eine moderne Gemeindeverwaltung am alten oder an einem neuen Standort mehr Sinn macht. Bevor der Studienauftrag vergeben wird, soll die Bevölkerung über die Ergebnisse an einer Veranstaltung informiert werden.

Die Petition wurde bisher von 114 Unterstützerinnen unterzeichnet (Stand Dienstagmittag), 100 waren nötig, damit sie an den Böjuer Gemeindeammann weitergeleitet wird. Noch bis am 21. Dezember können Interessierte online unterschreiben. Hinzu kommen Unterschriften auf Papier: Sarah Stierli sammelt sie derzeit im Dorf.