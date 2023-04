Beinwil am See Bienen sollen Einfamilienhaus weichen – Imker will komplettes Häuschen am Stück versetzen Es abzureissen und ein neues zu bauen, wäre einfacher. Der Hobby-Imker hängt aber am Bienendomizil in Beinwil am See und möchte es erhalten.

In Beinwil am See soll ein 90 Jahre altes Bienenhaus versetzt werden, weil am heutigen Standort gebaut wird. Bild: Eva Wanner

Etwas verloren sieht es aus, das Bienenhäuschen. Denn aktuell ist es umgeben von Bauprofilen, die es überragen. Ein Einfamilienhaus soll hier entstehen; gemäss Auskunft der Gemeinde Beinwil am See sei ein entsprechendes Baugesuch noch in Prüfung.

Das Land, um das es geht, hat eine politische Vorgeschichte. Die Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) in der Gemeinde am Hallwilersee drehte einige Extrarunden. Zeitweise wurde in diesem Prozess über die Bienenhaus-Parzelle eine sogenannte Planungszone verhängt. Sie zu bebauen, war deshalb nicht möglich. In einer fast bis Mitternacht dauernden Gemeindeversammlung im November 2021 nahm die Stimmbevölkerung die neue BNO schliesslich an – die Bienenhaus-Parzelle wurde als Bauland eingezont.

Das ganze Haus am Stück zügeln

Nun denn, wird dort bald ein Einfamilienhaus gebaut, muss das Häuschen natürlich weichen. Einfach weg damit? Keinesfalls. Stattdessen will Besitzer Gerd Gesell die etwa 90 Jahre alte kleine Baute aus Holz im ganzen Stück versetzen.

Er habe das Häuschen vor einigen Jahren übernommen, nachdem der Vorbesitzer verstorben war, sagt der Imker auf Anfrage. Er habe es schätzen gelernt und möchte es erhalten, komplett mit Ziegeldach und allem fast historischem Drum und Dran. Auch wenn, wie er sagt, ein Neubau vom Aufwand her wohl ökonomischer wäre. Denn: Das Häuschen soll in einem Stück und ohne Demontage an seinen neuen Platz gezügelt werden. Für das Vorhaben hat sich Gsell Unterstützung von einem Architekten geholt.

Büsche und Bäume setzen

Das Baugesuch für den Umzug des Bienendomizils liegt aktuell und noch bis am 1. Mai auf der Böjuer Gemeindeverwaltung auf. Der neue Standort liege vollumfänglich in der Landwirtschaftszone, auf Gsells eigener Parzelle, heisst es darin. Das Terrain dort sei flach und muss deshalb nicht angepasst werden. In der Nähe befinde sich ausserdem ein Garten, «der für die Bienen ein grosser Gewinn wäre», wie es heisst. Und: Die Parzelle liegt am See, es werde aber versucht, «möglichst weit von der Landschaftsschutzdekrets-Grenze fernzubleiben».

Der Hobby-Imker möchte seinen Bienen eine freundliche Umgebung bieten – ebenso der Nachbarschaft. Es sei geplant, einheimische Büsche vor die Flugfront zu setzen, damit die Bienen schneller in die Höhe steigen. Ausserdem würden noch Hochstamm-Obstbäume gesetzt, um das Häuschen zu verdecken. Die Situation sei mit den Besitzern zweier angrenzender Parzellen besprochen worden.

So weit, so gut – und was ist mit den fleissigen Insekten selbst? «Das Versetzen des Bienenhauses hat weder Einfluss auf die jetzige Bienendichte noch die Konkurrenz zwischen den Bienenvölkern», heisst es im Baugesuch.