Beinwil am See 87-Jähriger am eigenen Wohnort überfallen und ausgeraubt Ein älterer Herr wurde an dessen Wohnort von zwei unbekannten Tätern überfallen. Der Geschädigte wurde dabei mittelschwer verletzt. Die Kantonspolizei sucht Auskunftspersonen.

Am Donnerstag kurz nach 12 Uhr meldete ein 87-jähriger Schweizer, dass er soeben von zwei Unbekannten an seinem Wohnort in Beinwil am See überfallen wurde. Er sei verletzt und benötige Hilfe. Umgehend wurden mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei aufgeboten.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde vor Ort der blutüberströmte Geschädigte angetroffen werden. Dieser gab gegenüber der ersten Patrouille an, dass die Täterschaft mit Bargeld in unbekannte Richtung geflüchtet sei. Die Ambulanz brachte den Mann ins Spital.

Signalement:

Bei der Täterschaft habe es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt. Beide hätten Schweizerdeutsch gesprochen. Weitere Angaben konnte der Geschädigte nicht machen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (phh)

