Beinwil am See 62-Jährige zerlegt ihr Auto in einer Quartierstrasse: Beide Insassen bleiben unverletzt Bei einem Selbstunfall in Beinwil am See hat ein Auto Totalschaden erlitten. Die Fahrerin machte Bremsversagen geltend. Die Polizei hat das Auto konfisziert.

Totalschaden am Auto und Sachschaden am Mehrfamilienhaus nach dem Unfall in Beinwil am See. Kapo AG

In Beinwil am See hat sich am Donnerstag gegen 22.30 Uhr ein Selbstunfall ereignet, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Dieser habe sich auf der Wührimattstrasse zugetragen. Demnach hat eine Autofahrerin auf der schmalen Quartierstrasse die Herrschaft über ihren VW T-Roc verloren. Dieser prallte in der Folge mit grosser Wucht gegen den Eingang eines angrenzenden Mehrfamilienhauses.

Die 62-Jährige und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden. Der Schaden am Gebäude lässt sich allerdings noch nicht beziffern. Gegenüber der Kantonspolizei Aargau machte die Unfallverursacherin geltend, dass die Bremsen des Autos versagt hätten. Die Kantonspolizei Aargau stellte den Unfallwagen für entsprechende Abklärungen sicher. (cri)

