Jetzt muss es schnell gehen

Trotz kritischen Stimmen an der Wintergmeind erwartet der zuständige Gemeinderat Rainer Sommerhalder keine Einsprachen. «Die Kritiker sagten nach der Versammlung, sie hätten es geschätzt, dass der Gemeinderat ihre Bedenken ernst genommen habe», sagt er. Einige hätten sogar angeboten, das Projekt ehrenamtlich zu unterstützen.

Bis zum Jugendfest Ende Juni soll der Begegnungsplatz fertig sein. «Der Zeitplan ist ambitioniert», sagt Sommerhalder. Die fünfköpfige Arbeitsgruppe, bestehend aus Sommerhalder, den beiden IG-Mitgliedern Stefanie Beeler und Kurt Lüscher, Helen Wieser als Vertreterin der Lehrerschaft und Bauamts-Leiter Daniel Hunziker, tagte deshalb bereits Ende Dezember ein erstes Mal. Offerten von Spielplatz- und Gartenbauern wurden einverlangt. Mitte Februar entscheidet der Gemeinderat, wer den Zuschlag erhält.

An der nächsten Sitzung widmet sich die Arbeitsgruppe den Themen Benützungsreglement, Offerten und WC. Geplant ist eine Tafel mit Piktogrammen, welche die Regeln erklärt und auf die Benützungszeiten hinweist. Ob eine Toilette von Anfang an vorhanden sein wird, ist noch unklar. «Falls es zu Beginn noch kein WC gibt, das Bedürfnis aber besteht, wollen wir auf jeden Fall eine Lösung in der Schublade bereit haben», so Sommerhalder.

Die Kreditsumme für das Projekt beträgt 120'000 Franken. Sommerhalder rechnet damit, dass die Kosten tiefer ausfallen werden. Ziel sei es, knapp unter 100'000 Franken zu liegen. «Wir warten jetzt noch die Offerten ab. Aus diesem Grund konnten wir die Beitragsgesuche Swisslos Sportfonds noch nicht einreichen.» Zugesichert ist auch, dass sich verschiedene Unternehmen und Private an diversen Spielgeräten oder an den Sitzbänken finanziell beteiligen.