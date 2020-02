Baustart für 131 Millionen Franken teures Gleis

Nächste Woche beginnen die SBB in Brunegg und Mägenwil mit den Vorbereitungsarbeiten für eine Bahnschlaufe zwischen den beiden Gemeinden. Die geplante Schlaufe wird die Bahnlinie Othmarsingen–Birr mit der Heitersberglinie Olten–Zürich verbinden. Das einspurige Verbindungsstück ist einen Kilometer lang und kostet gemäss der Ausschreibung 131,7 Millionen Franken. Die Schlaufe ist bei den SBB das Herzstück der «Leistungssteigerung Rupperswil–Mägenwil». Mit der Schlaufe sollen unter anderem Güterzüge so umgeleitet werden, dass der Gleisabschnitt Rupperswil–Mägenwil entlastet wird, was schliesslich den Halbstundentakt der S11 von Aarau nach Zürich HB ermöglichen soll.

Seit 1970 im Zonenplan eingetragen

Ab Montag führen die SBB in den betroffenen Gemeinden die ersten «Abhumusierungen» durch, richtet Installationsplätze ein und legt Werkleitungen um. Im April 2018 lag das Projekt öffentlich auf, doch schon vor einem halben Jahrhundert war klar, dass es die Schlaufe braucht. 1970 wurde sie im Zonenplan eingetragen und damals wurden auch bauliche Massnahmen getätigt. Weil sich in den letzten 50 Jahren die Trassierungsgrundsätze der SBB geändert haben, muss die Wegbrücke Lindfeld nun jedoch abgebrochen werden. Die neue Bahnschlaufe verläuft auf einem Bahndamm und führt in grösstenteils unbebautem Gebiet durch die Industrie- und Landwirtschaftszone und hat einige Strassen, die ihr dabei im Weg sind. Ab Brunegg wird sie parallel zur bestehenden Spur führen und mit ihr die Feldstrasse überqueren und die A1 unterqueren. Weiter südlich biegt die Schlaufe nach Osten ab. Nachdem die Bahnschlaufe die Birrfeldstrasse unterquert hat, wird sie in Mägenwil die Alte Bruggerstrasse durchschneiden.