Baugesuch für Hof eingereicht – doch die Lage ist nicht unproblematisch

Der Fall ist verzwickt: Der aktuelle Hof der jungen Birrwiler Bauernfamilie von Beat Gloor ist in verschiedener Hinsicht nicht mehr zeitgemäss. Die Gloors bemühen sich seit Jahren um die Lösung ihres Betriebsproblems. Sie wollen «aussiedeln». Doch das ist äusserst anspruchsvoll, denn in Birrwil ist das Generationenprojekt «Moderne Melioration» 2017 abgelehnt worden. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist nach wie vor in viele kleine Flächen aufgeteilt.

Die Bauprofile stehen ob dem «Panoramaweg»

Jetzt glaubt Beat Gloor, an der Gemeindegrenze, auf Boniswiler Boden, im Gebiet Grubmatt hoch über der «Häusergasse» (im Volksmund Panoramaweg genannt), einen optimalen Standort gefunden zu haben. Die Lage ist nicht unproblematisch, befindet sie sich doch in der Zone des Hallwilerseeschutz­dekretes. In einer weitgehend unberührten Landschaft – insbesondere, wenn man sie von der gegenüberliegenden Seeseite ansieht. Zudem ist der Wald nah (das Projekt unterschreitet die Waldabstandgrenze von 71 Metern deutlich). Und weiter befindet sich 150 Meter vom geplanten Stall entfernt ein Wildtierkorridor.