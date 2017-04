Seit Ende Januar ist die Strasse zwischen Auenstein und Rupperswil gesperrt. Die 20 Meter lange Brücke über den Steinerkanal, ein Seitenarm der Aare, wird ersetzt. Zudem saniert der Kanton den Belag der Auensteinerstrasse auf beiden Seiten der Brücke.

Das Projekt sorgt seit Baubeginn für rote Köpfe, vor allem in Auenstein. Auf der Gemeindeverwaltung hagelte es wegen der Vollsperre Beschwerden. Die Gemeinde verlangte deshalb vom Baudepartement, dass die Strecke während der Bauzeit zumindest teilweise befahren werden kann. Ohne Erfolg. «Die Leute fahren nach Rupperswil zum Arbeiten, an den Bahnhof oder bringen ihre Kinder in die Krippe», sagte der Auensteiner Gemeindeschreiber Jürg Lanz Anfang Februar der az. «Jetzt müssen sie einen Umweg via Wildegg machen, wo oft Stau herrscht.»

Jetzt ist langsam ein Ende in Sicht. Die neue Brückenplatte ist laut dem kantonalen Baudepartement betoniert, nun folgen unter anderem Belag und Brückengeländer. Fortgeschritten sind auch die Bauarbeiten auf dem Strassenabschnitt südlich der Brücke (Richtung Rupperswil), wo nun noch der Belag eingebaut werden muss. Im Strassenabschnitt nördlich der Brücke (zwischen Steinerkanal und Aarebrücke) wird der Belag ab dieser Woche saniert.

Die Bauarbeiten laufen damit nach Plan. «Die Fahrbahn kann gemäss Bauprogramm Ende Mai freigegeben werden», schreibt das Baudepartement auf Anfrage. Der genaue Termin sei jedoch abhängig vom Wetter.