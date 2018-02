Als das Altersheim Seon 1986 gebaut wurde, gab es noch keine Rollatoren. Und überhaupt waren weniger Bewohner auf eine Gehhilfe angewiesen. «Früher waren die Menschen noch sehr mobil, wenn sie ins Altersheim einzogen», sagt Daniel Merz, technischer Leiter des Alterszentrums. Die Bewohner begaben sich für die Mahlzeiten in den Speisesaal, wo sie auch ihre sozialen Kontakte pflegten. Auf jeder Station wurde damals eine Teeküche eingebaut. «Dort gab es ein Rechaud und einen Kühlschrank», sagt Daniel Merz. «Es war vorgesehen, dass man sich hier eine Suppe wärmen oder für Gäste eine Tasse Tee machen konnte.»

Inzwischen haben sich die Bedürfnisse geändert. Die Teeküchen sind für viele Bewohnerinnen und Bewohner zum Mittelpunkt des Lebens geworden. Weil sie nicht mehr gut zu Fuss sind, nehmen sie in der Teeküche auch ihre Mahlzeiten ein. Oder lesen die Zeitung, so wie Werner Vögeli, der an diesem Nachmittag in der Teestube im Erdgeschoss sitzt. Der offene Raum ist mit Holzmöbeln heimelig eingerichtet, aus einem Radio tönt Ländlermusik. Aber eigentlich sitzt Werner Vögeli auf dem Gang, hinter ihm ist ein ständiges Kommen und Gehen.

«Wir werden die Flächen der Teeküchen vervierfachen», sagt Tobias Schröder. Er ist der Architekt des gleichnamigen Büros aus Menziken, welches den Umbau des Alterszentrums durchführt. «Die Teeküchen sollen ein Ort werden, an dem man sich wohl fühlt.» Damit die Aufenthaltsbereiche grösser werden können, wird vor den bestehenden Teeküchen jeweils ein dreieckförmiger Anbau hinzugefügt. So geschieht der Ausbau nicht auf Kosten bereits bestehender Räume. «Wir haben das Glück, dass wir hier die Ecken nutzen können«, sagt er. Mit momentan 97 Bewohnern ist das Altersheim voll belegt.

Umbau bei normalem Betrieb

«Die grösste Herausforderung für die An- und Umbauarbeiten im Alterszentrum ist, dass sie während des laufenden Betriebs durchgeführt werden», sagt Tobias Schröder. Start war im September 2017. «Für viele Bewohner sind die Arbeiten eine willkommene Abwechslung», sagt Daniel Merz. Es gäbe sogar solche, die regelmässig nach draussen gehen würden, um den Baufortschritt zu beobachten.

Damit Bewohner und Bauarbeiten aneinander vorbeikommen, sind mehrere Schachzüge nötig. Zuerst muss der neue Mehrzweckraum fertiggestellt werden. Im rund 230 Quadratmeter grossen Saal sollen in Zukunft zum Beispiel das Morgenturnen oder das Weihnachtsessen stattfinden. «Er soll auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen», sagt Daniel Merz. Während des Umbaus wird der Mehrzweckraum als Ausweichraum genutzt. Zuerst zügeln die Büros der Verwaltung in den neuen Saal und in einer späteren Bauphase wird er als Speisesaal dienen, während die allgemeinen Räume im Erdgeschoss umgebaut werden. Im Februar 2019 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Für den Umbau sind Kosten von vier Millionen Franken projektiert. Gemäss Schröder haben diese Kosten bis jetzt eingehalten werden können.

Daniel Merz und Tobias Schröder werden im Altersheim von vielen Bewohnern gegrüsst und grüssen zurück. Für Schröder ist diese Baustelle eine Ausnahme. «Hier sehen wir tagtäglich die Menschen, für die wir bauen. Das ist eine sehr schöne Erfahrung», sagt er. Normalerweise baut er leere Häuser, die Menschen kommen später.