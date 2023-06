Argovia Fäscht Eben noch bei Viva und jetzt am Argovia Fäscht: Rednex und Mola Adebisi heizen dem Wohler Publikum ein

Was für ein Auftakt in das Open-Air-Wochenende in Wohlen: Der 90's Hitmix animiert zu viel mehr als bloss zum Mitwippen. Es wird ausgelassen getanzt, gejohlt und gesungen zu Hits von Rednex, East 17 und Oli P.