Bahnverkehr zwischen Lenzburg und Othmarsingen unterbrochen – Verspätungen und Ausfälle

Der Bahnverkehr zwischen Lenzburg und Othmarsingen ist unterbrochen. Pendler müssen mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen. Gemäss SBB dauert die Einschränkung bis voraussichtlich 12 Uhr.

Reisende von Zürich HB

- nach Aarau oder umgekehrt reisen via IR 16.

- nach Olten oder umgekehrt reisen via IC1 + IC 8.

Die Züge IC1 + IC8 halten ausserordentlich in Olten.

Reisende von Wettingen

- nach Baden oder umgekehrt reisen via S6 + S12.

- nach Turgi + Brugg AG oder umgekehrt reisen via S 12.

Reisende von Aarau nach Olten oder umgekehrt reisen via S 23.

Update folgt.