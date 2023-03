Bahnverkehr «Seetaler» fällt auf Strecke Beinwil am See-Hochdorf mehrere Wochen aus: SBB erneuert Gleisanlage Vom 30. Mai bis am 18. Juni verkehren Ersatzbusse auf der rund zwei Kilometer langen Strecke. Auch Bahnübergänge werden zeitweise gesperrt.

Der Seetaler fällt streckenweise aus. Bild: LZB

Sie habe das Ende der Lebensdauer erreicht, die Fahrbahn. Das teilen die SBB auf Anfrage zu den anstehenden Bauarbeiten mit. Auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke zwischen Beinwil am See und Hochdorf werden deshalb die Gleise erneuert, das Schotterbett gereinigt oder ersetzt sowie neue Entwässerungsleitungen und Bankettsicherungen erstellt. Und: Die sechs Bahnübergänge (Tampiteller, Langmatt, Leichwegstrasse, Haltestelle, Krummgass, Grundächer) werden umgebaut und zeitweise gesperrt.

Die Bauarbeiten finden gemäss SBB im Mai und Juni statt, in einer 20 Tage dauernden «Intensivbauphase», wie es heisst. Vom 15. bis 19. Mai werden tagsüber und vom 23. bis 26. Mai nachts die Vorarbeiten ausgeführt. Die eigentlichen Arbeiten werden vom 30. Mai bis am 19. Juni im Drei-Schicht-Betrieb ausgeführt; also auch in der Nacht. Die Strecke Beinwil am See-Hochdorf ist in dieser Zeit gesperrt, es verkehren. Ersatzbusse. Für den Strassenverkehr kann es etwa wegen der Sperrung der Bahnübergänge zu Behinderungen kommen. Zusätzlich werde die Hauptstrasse Mosen–Ermensee–Gelfingen übers Wochenende vom Freitag, 9. Juni, ab 20 Uhr, bis am Montag, 12. Juni, um 5 Uhr gesperrt, so die SBB. Es werde eine Umleitung via Aesch–Altwis–Hitzkirch signalisiert.