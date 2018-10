Wie die SBB am Freitagmorgen auf ihrer Website melden, ist der Bahnverkehr zwischen Beinwil am See und Hitzkirch auf der Linie Lenzburg - Luzern unterbrochen. Die S-Bahnzüge der S9 fallen zwischen Beinwil am See und Hitzkirch aus. Zwischen den beiden Haltestellen würden Ersatzbusse verkehren, meldet die SBB gegen 7.45 Uhr.

Grund für den Unterbruch ist ein Hindernis auf den Geleisen. (spe)