Bäcker Studler: Gericht verfügte «Local»-Rauswurf – wegen Zahlungsrückständen

Probleme mit Personal und Behörden: Unter dem Titel «Es ist etwas faul bei Bäcker Peter Studler», berichtete die AZ am 8.Juli 2019 über den 50-jährigen Seetaler Unternehmer, der es auch schon in den «Kassensturz» und in den «Blick» geschafft hat.

Am Samstag erschien auf der Facebook-Seite «Du bisch vo Lenzburg» ein Post, in dem die überraschende Schliessung des Studler-Betriebs «Local» an der Bahnhofstrasse in Lenzburg beklagt wurde. Daraufhin setzte auf Facebook eine intensive Diskussion ein: mit Sympathiekundgebungen, aber auch schlimmen Gerüchten.

Die Local Group hatte bisher in Suhr (mit Hotel), Wohlen und Lenzburg «Concept-Stores»: Bäckereien mit Café/Restaurants. Das Geschäft in Lenzburg ist seit Freitagnachmittag geschlossen. Wer durch das Schaufenster in den Laden blickt, stellt fest, dass die Schliessung kaum geplant erfolgt ist. Entfernt wurde nur die wirklich verderbliche Ware.