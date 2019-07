Der 30-jährige Leiter des Strandbads scheint generell ein ruhiger Typ zu sein. Mit unaufgeregter Stimme spricht er über den mutmasslichen Kaiman in seinem See. «Die Leute, die hier sind, haben keine Angst», sagt er pragmatisch und zeigt auf die Liegewiese.

Der Kaiman hat sich zwar in der Badi noch nicht blicken lassen, doch die Gäste überbieten sich in der Beiz mit Anekdoten von gfürchigen Krokodilen aus aller Welt. Silvan Suter lässt sich von der Kaiman-Hysterie nicht aus der Ruhe bringen.

«Das Krokodil hat Menschen gefressen und musste getötet werden.» Im Strandbad in Beinwil am See gibt es zurzeit nur ein Gesprächsthema.

Schon seit 18 Jahren sei er Mitglied bei der SLRG Sektion Hallwilersee, 2014 und 2015 als Ausbildungsverantwortlicher. Über dieses Engagement ist er zum Badmeisterjob gekommen. Der Arbeitsort passte. «Ich will einen See in der Nähe haben», ist eine von Silvan Suters Anforderungen an das Leben.

Es ist bereits Silvan Suters fünfte Saison als Leiter des grössten Strandbads und Pächter des dazugehörigen Restaurants – gemessen an den Eintrittszahlen. Am 30. Juni dieses Jahr hat das Strandbad 2625 Besucherinnen und Besucher verzeichnet. Ob die Hitze dieser Woche den Rekord brechen kann, ist von mehreren Faktoren abhängig.

Vom Sempachersee an den Hallwilersee

Aufgewachsen ist er auch an einem See, dem Sempachersee. Heute wohnt er in Birrwil und schätzt die kleine Distanz zwischen Arbeits- und Wohnort. Aus finanziellen Gründen war für ihn von Anfang an klar, dass er das Restaurant auch übernehmen möchte. Silvan Suters Job bedeutet viel Arbeit.

Seit dieser Saison ist er nur noch selten an der Front als Badmeister im Einsatz, sondern kümmert sich «um alles Hintergründige, die Administration und das Restaurant». Viel Zeit brauche das Beantworten von Anfragen. Statt im Internet Antworten zu finden, würden sich manche Gäste via E-Mail nach den Öffnungszeiten (9 bis 21 Uhr) oder der Wassertemperatur (25 Grad) erkundigen. Doch es bleibt auch noch Zeit für Kreativität: Ab nächster Woche lanciert er das neue Outdoor-Spiel «Agentenjagd Hallwilersee» inklusive Schifffahrt , bei dem die Spieler auf und um den See die Region kennenlernen können. Start und Ende sind in der Badi.

Silvan Suter arbeitet dort, wo andere das schöne Wetter geniessen. Sein persönlicher Sommer kommt dabei etwas zu kurz. «Manchmal vermisse ich Sommerabende mit Grill und Bier», sagt er. «Doch es ist ein Glück, jeden Tag an einem so schönen Ort zu sein.» Er geniesst es, am Morgen früh allein in er Badi zu sein.