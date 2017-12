In Dürrenäsch, idyllisch gelegen an der Wasserscheide zwischen Wynental und Seetal, wurde Weihnachten vor einem Jahr von einem tragischen Unfall überschattet. Am Tag vor Heiligabend, dem 23. Dezember 2016, war ein 34-jähriger Autofahrer von Hallwil nach Dürrenäsch unterwegs. Bei einer Kreuzung nickte er kurz ein, geriet mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn und ungebremst aufs Trottoir. Dort erfasste er eine junge Mutter, die zu Fuss mit zwei Kindern und einem Hund unterwegs war.

Die Frau hatte einen einmonatigen Säugling auf sich getragen, ein einjähriges Kind sass im Kinderwagen. Sie wurden durch den Aufprall weggeschleudert und schwer verletzt. Während die Mutter und das Kind mit der Ambulanz ins Spital gefahren wurden, wurde der Säugling mit dem Helikopter ins Kinderspital geflogen. Das Baby verstarb an Heiligabend an den Folgen seiner Verletzungen.