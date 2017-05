Vor allem Zigaretten und Dosen

Der spektakulärste Fund, an den sich Organisator Franz Frey erinnern kann, liegt bereits ein paar Jahre zurück. «Eine Familie fand eine verletzte Schildköte», erzählte er. «Sie konnte von einer Tierärztin wieder aufgepäppelt und an einen Reptilienhalter vermittelt werden.» Lebende Tiere wurden am Samstag nicht gefunden, doch es kamen insgesamt rund 120 Kilogramm Abfall zusammen, darunter besonders viele Zigarettenstummel und Getränkedosen, aber auch Überreste vom letzten Wahlherbst: Plakate inklusive Pfosten.

Ebenso kamen ein Autospoiler, Pneus, zwei komplette Töffrahmen sowie eine gültige Krankenkassenkarte zum Vorschein. «Jemand fand sogar offensichtliches Diebesgut», erzählte Franz Frey. «In einem Gebüsch lag eine Einkaufstasche mit Schlüsseln, Bankkarten und ein bisschen Bargeld. Dieser Fund wurde gleich der Polizei übergeben.»