Autofahrer konzentriert sich auf das Navi und prallt gegen einen Lastwagen

Am Dienstagmorgen, um 9.15 Uhr verliess ein 63-jähriger BMW-Fahrer beim A1-Anschluss Lenzburg auf Niederlenzer Boden die Autobahn Richtung Bern. Dort fuhr er auf der Rampe auf die Lichtsignalanlage zu. Wie er später gegenüber der Kantonspolizei Aargau einräumte, bediente er dabei das Navigationsgerät und überfuhr abgelenkt das Rotlicht.

In der Folge prallte der BMW gegen einen Lastwagen, der von der Fahrbahn Zürich her auf die Kreuzung fuhr. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand insbesondere am Auto beträchtlicher Schaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Autofahrer und nahm ihm den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

