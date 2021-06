Autobahn A1 Fahrerflucht nach Auffahrunfall bei Othmarsingen Ein unbekannter Automobilist auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich verursachte am Donnerstag eine Auffahrkollision. Dann fuhr er einfach weiter.

Ein silbergrauer Passat (neueres Modell) fuhr am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der A1 in Richtung Zürich. Auf Höhe des Rastplatzes Othmarsingen verursachte er aus noch unbekannten Gründen eine Auffahrkollision. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern fuhr der Lenker jedoch weiter in Richtung Zürich.

Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Personen, die Angaben zum Hergang oder zum gesuchten Auto machen können, sind gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062/886'88'88) in Verbindung zu setzen. (phh)

