Seit Dienstag ist Hirschthal im Ausnahmezustand. 1125 Jahre Hirschthal feiert das Dorf dieses Wochenende an seinem Jugendfest. Nach vier Jahren Warten ist es am Freitag endlich wieder so weit. Zum hohen Geburtstag müssen Festbänke und Essensstände und ein Kinder-Zügli ins Zentrum gebracht werden. Dazu tonnenweise Sand für den Riesen-Sandhaufen. Hohe Gitter riegeln seit zwei Tagen den Platz zwischen Schule und Gemeindehaus von der Strasse ab. «Die Eltern sollen das Fest auch geniessen und nicht jede Sekunde aufpassen müssen, dass ihr Kind nicht auf die Strasse rennt», sagt Bauleiter Adrian Meier. Zusammen mit Sohn Jan hat er am Dienstag bereits den Sandhaufen mit 12 Tonnen Sand gefüllt. Auch Harassenstapeln und ein Trampolin werden den Kleinen geboten.