Beeindruckend war, was entlang der Umzugsroute zum Thema «Zeitreise» präsentiert wurde. Etwa der Brunnen, der in eine «Wunsch-Loki 19» umgewandelt worden ist. Daneben hingen Zettel mit Antworten zur Frage «Was wünsche ich mir für die Zukunft?»

Der Gemeinderat marschierte in corpore durchs Dorf. Er verteilte Boniswil-Postkarten mit einem Jugendfest-Foto vom Freitag und der Aufschrift «Mache jemandem eine Freude und schreibe wieder mal eine Postkarte aus dem schönen Boniswil am Hallwilersee». Den schwierigsten Job hatte Gemeindeammann Gérald Strub – in seiner Funktion als Festredner. Nicht, dass ihm nichts eingefallen wäre. Im Gegenteil. Strub sagte etwa: «Unser Dorf hat vom Normalzustand in den positiven Ausnahmezustand gewechselt.» Oder: «So ein Jugendfestjahr ist etwas Spezielles – vor allem, weil ein Ruck durchs Dorf geht.»