Ausbau Was nötig ist, damit die ARA in Möriken-Wildegg mächtig ausgebaut werden kann Gebaut wird auf Land – und wo gebaut wird, fehlt nachher Land. So weit, so logisch. Was das konkret bedeutet, ist aktuell auf der Website der Gemeinde nachzulesen; das Mitwirkungsverfahren für die ARA für künftig 38 Gemeinden hat begonnen.

Total fünf Anlagen sollen in der ARA Langmatt in Wildegg vereint werden. Bild: Patrik Walde

Naturgemäss haben bei einem grossen Projekt auch viele Menschen mitzureden. So auch beim Ausbau der ARA in Möriken-Wildegg, in der heute das Abwasser von 15 Gemeinden gereinigt wird. Geplant ist, sie bis 2030 zur «ARA Seetal» auszubauen, welche zusätzlich die Aufgaben der Anlagen von Seengen, Hendschiken, Hochdorf (LU) und Mosen (LU) übernimmt.

Geplant wird derweil schon lange. Aktuell findet das öffentliche Anhörungsverfahren zu Anpassungen im Richtplan statt. Diese Änderungen im Richtplan wiederum sind gemäss Mitteilung der Gemeinde eine Voraussetzung für die Teiländerung der Nutzungsplanung in Möriken-Wildegg – und damit für den Ausbau, damit die ARA Kapazität für 38 Gemeinden hat. Und für diese findet noch bis am 14. Februar das Mitwirkungsverfahren statt.

Eingesehen werden können die Unterlagen dazu auf der Kanzlei und online auf der Website der Gemeinde. Zu finden ist dort auch das Formular, mittels welchem man Vorschläge und Hinweise zu den Entwürfen einreichen kann.

Ausgebaut werden muss sowieso

Nun denn also, wenn vier ARAs weitgehend aufgehoben werden – es bleiben Vorreinigung, Pumpwerk und Regenbecken – muss jene in Möriken-Wildegg mehr schlucken können. Das müsste sie indes auch dann, wenn die fünf Anlagen nicht zu einer zusammengelegt würden: Es braucht wegen des revidierten Gewässerschutzgesetzes eine sogenannte MV-Stufe, eine Anlage zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen. Das ist den aufliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Ausserdem wird bald die Kapazitätsgrenze erreicht. Heute versorgt die ARA in Wildegg rund 110'000 Einwohnende. Bis 2035 wären es alleine im heutigen Einzugsgebiet gemäss Machbarkeitsstudie 115'000, bis 2060 dann 134'200. Mit dem geplanten Anschluss der vier ARAs wäre das Einzugsgebiet bis 2035 rund 186'000 Einwohnende stark, bis im Jahr 2060 dann 217'000.

Es geht nur in eine Richtung

Für den geplanten, grossen Ausbau ist eine Teiländerung der Nutzungsplanung erforderlich. Etwa 1.6 ha Land müssen in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen eingezont werden, ist dem Planungsbericht zu entnehmen. Weil es im Umfeld der Anlage Schutzzonen und Gewässerräume zu berücksichtigen gilt, komme nur eine Erweiterung gegen Nordosten (in Richtung Holderbank) in Frage.

Dafür muss der Mühlekanal aufgeschüttet werden, der angrenzende Auenschutzpark wird teilweise aufgehoben. «Für die Erweiterung werden Waldflächen gerodet werden müssen und es wird Kulturland (Landwirtschaftszone) benötigt, das als Fruchtfolgefläche (FFF) klassiert ist», heisst es weiter. Dafür sind Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen erforderlich.

Ersetzen und umlegen

Benötigt wird für den Bau Landwirtschaftszone im Umfang von rund 13’800m2 und Fruchtfolgefläche (FFF) im Umfang von rund 12’300m2. Eine Kompensation erfolge durch Rekultivierung nicht mehr benötigter Flächen im Bereich der beiden ARA-Standorte in Hendschiken und Seengen. Ein Realersatz sei allerdings nicht möglich, der Verlust werde entschädigt.

Weiter werden knapp 5200 Quadratmeter Wald gerodet. Dafür wird sowohl in Möriken-Wildegg als auch im Schlatt (Gemeinden Egliswil, Hallwil, Seengen und Seon) aufgeforstet. Dies im Zusammenhang mit dem dortigen Projekt Aabachaue.

Umgelagert werden muss auch Land in der Bauzone. In der Nähe der ARA in Möriken-Wildegg habe es zwar noch solche Flächen, eine Umlagerung würden aber Um- oder Ausbauten von bestehenden Gebäuden oder Anlagen verunmöglichen. Auch auf dem restlichen Gebiet der Gemeinde wurde man nicht fündig. Möglich sind aber Umlagerungen in anderen Gemeinden – auch da würden sich wieder Standorte in Seengen und Hendschiken anbieten.

Gegen das Projekt sprechen gemäss Interessenabwägung denn auch die Reduktion von Wald, Fruchtfolgeflächen, Kulturland und Lebensräumen wie Wiesen und Gebüschen. Die Reduktion der Fruchtfolgeflächen widerspreche dem Grundsatz, «wonach der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben sollen», heisst es.

Für das Projekt sprechen unter anderem das hohe öffentliche Interesse an der ARA und am regionalen Zusammenschluss sowie der «haushälterische Umgang» mit Baugebiet. Ausserdem die Tatsache, dass dem Baldegger- und Hallwilersee sowie dem Aabach kein gereinigtes Abwasser mehr zugeführt würde. Das verbessere die Wasserqualität.