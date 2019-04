Doch nach zwei Generationen ist Schluss: Zwar hat Fritz Vonaesch lange nach einem Nachfolger gesucht. Vergeblich. Jetzt hat der 75-Jährige aufgegeben und die Liegenschaft an der Seonerstrasse 7 verkauft. Die Etuis-Fabrik wird liquidiert. Damit verschwindet der letzte Hersteller von Luxusetuis in der deutschsprachigen Schweiz. Der Kundschaft zuliebe hätte Vonaesch diesen Schritt gerne vermieden, mangelt es doch nicht an Aufträgen. «Es gibt kaum mehr jemanden, der das Metier heutzutage noch beherrscht», erklärt er mit Bedauern beim Gang durch die Fabrikationsräume. Überall stapeln sich Schachteln und Schächtelchen. Fritz Vonaesch greift nach einem kleinen pinkfarbenen Etui und schmunzelt. «Das ist eine Massanfertigung für eine Dame, die an feinster Lage in New York City eine Bijouterie eröffnet hat», erzählt er.

Etuis in jeder denkbaren Grösse und Farbe, aus verschiedenen Materialien und Ausführungen: Das ist die Spezialität des Unternehmens. Kaum ein Wunsch, den man der anspruchsvollen Klientel ausschlagen muss. Auch heute noch. Die dafür notwendige Infrastruktur ist im Haus vorhanden. Im Keller ist sogar eine kleine Schreinerei eingerichtet. Hier werden sozusagen die Rohlinge hergestellt, welche anschliessend im oberen Stockwerk von den Mitarbeitenden weiterverarbeitet werden. «Die Etuis werden mit hochwertigen Materialien wie Leder, Samt und Seide bezogen und, wenn gewünscht, mit einer Prägung versehen», erzählt Vonaesch. Vier Teilzeitmitarbeitende und ein gelernter Etuimacher sind derzeit noch beschäftigt. Sie führen die pendenten Bestellungen noch zu Ende.

Erfolgreicher Start

Stolz führt Fritz Vonaesch durch die Fabrikationsräume. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein: Maschinen lärmen keine, die einzigen Geräusche kommen vom Hantieren an der Prägemaschine und aus einem alten Transistorradio. Man kann es sich gut vorstellen: So muss es wohl ausgesehen haben, als Fritz Vonaeschs Vater die Etuis-Fabrik 1931 gründete. Seither hat sich wenig verändert, bestätigt Fritz Vonaesch. «Spezialanfertigungen sind auch heute noch vornehmlich Handarbeit, ebenso das Überziehen von Etuis mit teuren Materialien.» Vonaesch nennt es Veredeln, dafür brauche es viel Fingerspitzengefühl. Die Ware, die anschliessend in die exklusiven Etuis gelegt wird, ist entsprechend kostbar, wen wunderts.

Fritz senior eröffnete 1931 den kleinen Betrieb in einem früheren Waschhaus im Steinbrüchli. Als Vertreter von Cartonnagen der Firma Langenbach AG in Lenzburg hatte Fritz Vonaeschs Vater Anfang der 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts die Marktlücke in der Schweiz erkannt. Bisher hatte man luxuriöse Etuis aus Deutschland importiert. Jetzt wurden sie in Lenzburg gefertigt. Zu den Hauptabnehmern gehörte die damals aufkommende Uhrenbranche. Ein anderes in den Anfängen weiteres wichtiges Standbein ist heute kaum mehr vorstellbar. «Es wurden viele Besteckschatullen und Einlagen in Besteckschubladen produziert», erzählt Fritz Vonaesch. Heute sind sie kaum mehr gefragt, das Silberbesteck gehört der Vergangenheit an.

Schwere Zeiten

Bereits nach wenigen Jahren wurde es im «Steinbrüchli» zu eng, Vater Vonaesch zügelte das Unternehmen in die eigenen Räumlichkeiten am heutigen Standort an der Seonerstrasse 7. Das war 1939. Es folgten bewegte Jahre: Der 2. Weltkrieg verlangte dem Unternehmen einiges ab. 1949 starb der Vater. Fritz Vonaesch war damals fünf Jahre alt. Die Mutter führte den Betrieb weiter, ging anstelle des Vaters auf Reisen und akquirierte Aufträge. Das Blatt wendete sich, als die Mutter den Branchenfachmann Hans Schlosser heiratete. Nach den krisengeschüttelten Kriegsjahren kam der wirtschaftliche Wohlstand und mit der Firma ging es aufwärts. Die Uhrenindustrie blühte. Zunehmend waren Luxusuhren begehrt, die eine angemessene Verpackung benötigten. Namhafte Uhrenfirmen wie Rolex, Gübelin, IWC bestellten Schachteln für die teuren Uhren in Lenzburg.

Die Firma gedieh und beschäftigte bis zu 27 Mitarbeitende. «Wir hatten viele treue Angestellte», erklärt Vonaesch zufrieden. Er hat von Kindsbeinen an im Betrieb mitgeholfen und das Geschäft von der Pike auf gelernt. «Ich habe mir mein Sackgeld zu Hause verdient», sagt er und lacht. Dazu fällt ihm eine ganz spezielle Geschichte ein.