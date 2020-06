Aus der Ferrum-Giesserei wird eine Kiesgrube: Gesuch für den Abbau von 433200 Kubikmetern liegt vor

Letzte Woche lief die Auflage des Abbaugesuches des «Kies­pool Süd» ab. Es geht um die Gesamtmenge von 2,17 Millionen Kubikmeter Kies westlich des Staufbergs auf Land der Ortsbürgergemeinde Aarau (AZ vom 16.5.). Jetzt liegt in Schafisheim ein weiteres Abbaugesuch auf (bis am 29. Mai). Dieses Mal vom «Kiespool Nord», für Passanten bekannt wegen des Kieswerks nördlich der Kantonsstrasse Schafisheim-Staufen. Es geht um 433200 Kubikmeter Kies. Dies zusätzlich zu einer vor Jahren bewilligten Menge von 1,76 Millionen Kubikmeter.

Aus der Kiesgrube wird eine Baugrube für ein Gebäude

Das Spezielle an diesem Gesuch: Es wird im Prinzip der Untergrund der ehemaligen, im Winter abgebrochenen Giesserei Ferrum abgebaut. Und das entstehende Loch wird nur teilweise wieder aufgefüllt, sodass mit dem Kiesabbau eine 25 Meter tiefe Baugrube für ein später zu erstellendes Industriegebäude entsteht. «Die heutige Industriebrache wird nach dem Kiesabbau und der darauffolgenden Teilauffüllung mit einem Folgeprojekt überbaut», heisst es dazu in den Unterlagen des Abbaugesuchs. Der Kiesabbau wird also ohne eigentliche Rekultivierung abgeschlossen. Das entspricht grundsätzlich dem Vorgehen beim etwas westlich gelegenen Coop-Verteilzentrum.

Der Abbau soll schon nächstes Jahr beginnen

Die Parzelle 953 gehört der RS Properties AG, deren Verwaltungsratspräsident identisch ist mit demjenigen der Ferrum. Vom Kiesabbau ist nur der östliche Teil der Parzelle – südlich der Eisenbahnlinie westlich des Waldes – betroffen. Es soll eine 40 Meter mächtige Schicht abgebaut werden. In der Zeit zwischen 2021 und etwa 2024. Dann folgt die Wiederauffüllung mit unverschmutztem Material. Die Erreichung des Endzustandes ist für 2026 geplant.

Dank des Zwischenschritts mit dem Abbau auf Parzelle 933 verschiebt sich das Ende des ursprünglich bewilligten 1,7-Mio-Abbaus auf das Jahr 2033. Aktuell werden pro Jahr 150000 Kubikmeter Kies gewonnen. Des geschieht mit einem Pneulader. Wenn das nun beantragte Abbaugesuch bewilligt wird, entsteht kein Mehrverkehr. «Ausserhalb des Abbauperimeters ist nicht mit relevantem, zusätzlichem Verkehr im Vergleich zur aktuellen Situation zu rechnen», heisst es. Es ist die Rede von, wie heute, durchschnittlich 67,5 Lastwagenfahrten pro Tag.

Das Gesuch ist laut einem entsprechenden Bericht umweltverträglich. Eine wich­tige Rolle spielt dabei, dass kein Landwirtschaftsland beansprucht wird. Die Teilparzelle war schon bisher überbaut. Die Altlasten aus der Zeit der Giesserei sind bereits entsorgt.