Die für 2019 geplante Sanierung des Schwimmbads in Seon wird vom Regierungsrat mit 1,325 Millionen Franken aus dem Swisslos-Sportfonds unterstützt. «Der Gemeinderat freut sich sehr über den grosszügigen Beitrag», teilt er mit.

Seon kann den Betrag gut gebrauchen, denn die aufwendige Sanierung des 42 Jahre alten Schwimmbads wird voraussichtlich rund 7,68 Millionen Franken kosten. Bereits vergangenen Oktober beantragte der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung einen entsprechenden Kredit.

An der Orientierungsversammlung zur Sanierung stellte Gemeindeammann Heinz Bürki eine Unterstützung durch den Swisslos-Sportfonds in Aussicht: «Es geht um einen Betrag von mindestens 250 000 Franken – in ähnlichen Projekten wurden gar 25 Prozent der Investitionskosten übernommen», kündigte er an.

Jetzt sind es immerhin über 17 Prozent der Kosten geworden. Oder anders ausgedrückt: Rund fünf Mal mehr als das erhoffte Minimum.

Umfassende Sanierung

Das Hallenbad von Seon verzeichnet jedes Jahr 100 000 bis 140 000 Eintritte, entsprechend gross ist seine Bedeutung für die Region. Die gut ein Jahr dauernde Sanierung soll die Lebensdauer des Hallenbads um weitere 25 Jahre verlängern. Dabei schreibt das Schwimmbad trotz seinem Erfolg rote Zahlen.

Um das zu ändern, strebt der Gemeinderat von Seon unter anderem auch eine freiwillige Beteiligung der umliegenden Gemeinden an. Konkretes gibt es zwar noch nicht, doch bestehe der Wille zur Zusammenarbeit, weiss Gemeinderat Erich Lüdi. «Wir befinden uns gerade in den Vorbereitungen», sagt er. (mik)