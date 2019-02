Für die beiden geplanten Neubauten an der Hauptstrasse hat sich die Ausgangslage grundlegend geändert. Dort ist nun eine höhere Ausnutzungsziffer möglich geworden. Zu verdanken ist dies einem Landkauf der Gemeinde. Sie hat ein an das Areal angrenzendes acht Aren grosses Landstück vis-à-vis des denkmalgeschützten Hauses «Rössli» erworben. Zum Landkauf sagt Gemeindeammann Hans Rätzer: «Es handelt sich um eine Schlauchparzelle, die kaum vernünftig hätte bebaut werden können. Es macht jedoch Sinn, wenn wir die Fläche in den Gestaltungsperimeter des neuen Quartiers übernehmen.» Der Gemeinderat sei mit seinen Überlegungen an die Eigentümerschaft, den französischen Baukonzern Eiffage AG, herangetreten. Und ist dort auf offene Ohren gestossen.

Der Grund: Der seit sechs Jahren gültige Gestaltungsplan für das Areal «In den Matten« wird einer Teilrevision unterzogen. Von der Änderung betroffen ist die erste Bautiefe entlang der Hauptstrasse. Dort befinden sich heute das erwähnte Restaurant Pflug, die ehemalige Käserei und der einstige Dorfladen. Diese drei Liegenschaften sollen abgerissen werden, an deren Stelle sind zwei Wohn- und Geschäftshäuser vorgesehen. In eines davon soll die Gemeindeverwaltung dereinst einziehen.

Anlehnung an «Rössli»

Zu den Zielen, welche Othmarsingen mit der Teilrevision verfolgt, gehört eine städtebaulich optimalere Lösung als ursprünglich möglich gewesen ist. «Die zwei neuen Gebäude sollen im Ortsbild in diagonaler Hinsicht an die bestehenden Bauten auf der gegenüberliegenden Strassenseite angepasst werden», erklärt Ammann Rätzer. Mit andern Worten: Übers Kreuz betrachtet, sollen die zwei neuen Häuser die Anmutung des denkmalgeschützten «Rössli« und der Liegenschaft, in der der Volg untergebracht ist, erhalten. Die Baute, in welcher die neue Gemeindeverwaltung vorgesehen ist, wird also dem herrschaftlichen «Rössli» ähneln. Das freut den Gemeindeammann. «Optisch bekommt die Gemeindeverwaltung nun mehr Gewicht», sagt Rätzer. Zudem soll diese Baute um ein auf vier Geschosse erhöht werden.

Die neuen Gebäude entlang der Strasse werden mit Satteldächern ausgestattet. Dies im Gegensatz zu den Flachdächern der geplanten neun Mehrfamilienhäuser (separater Text). Der Ammann zeigt sich zufrieden mit dieser Lösung. Sie sei in enger Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz und dem Ortsbildschutz entstanden.

Ebenso sind Vorstellungen da, wie der verkehrsfreie Platz vor den Häusern entlang der Strasse verschönert werden soll: Mit einer Brunnenanlage und Hochstammbäumen wird im Zentrum Othmarsingens eine Art Dorfplatz-Ambiente geschaffen.