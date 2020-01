Auf Stephan folgt Stephan: Für die Freischaren beginnt das Manöver-Jahr mit einem Generationenwechsel

Die zweijährige Durststrecke ist noch nicht zu Ende, aber das Ende kommt – kalenderbedingt – früher als in anderen Jahren: Am 10. Juli findet in Lenzburg nicht nur das Jugendfest, sondern auch das Manöver statt.

Die Freischaren stimmen sich bereits am Donnerstag auf das Gefecht ein. Das Aufgebot zum Freischaren-Rapport ist ergangen. Besonders gewichtig ist dieses Jahr das Traktandum «Mutationen». Es treten ab: Der General (Stephan Gurini, seit 2012 im Amt), der Stabschef (Peter Buri, seit 2004), der Stabschef Kadetten (Stephan Regli, seit 2006) und der Chefinstruktor Kadetten (Edgar Koller, seit 2012).

Neuer General wird Stephan Weber (Anwalt und FDP-Einwohnerrat). Stephan Regli bleibt Präsident der Freischaren-Commission, also oberster Freischar.