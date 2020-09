Auf Plakaten ist sie nicht zu finden: Eine Politikerin ohne Wahlkampf

Zum Termin für das Gespräch kommt Helena Rupp ein wenig verspätet. Als Treffpunkt hat sie das Mehrfamilienhaus an einem Hügel in Hallwil vorgeschlagen, in dem sie mit ihrem Mann, den beiden Kindern, den Schwiegereltern und ihrer Schwägerin sowie einem Mieterpaar wohnt. Helena Rupp kommt mit ihren beiden Kindern direkt von einer Veranstaltung der Grünen in Lenzburg. Sie stösst den Anhänger geübt den steilen Hügel hin­auf. Für sie eine Alltagssituation.

Auf ein Auto verzichtet die Familie bewusst. Rupp entschuldigt sich: «Ich habe für die Veranstaltung einen Baum bestellt, aber gesagt, dass ich ihn mit dem Zug zu mir nach Hause transportieren muss. Das hätte nie geklappt, er wird jetzt aber per Traktor gebracht.»

Nur Gemüse aus dem eigenen Garten

Rund um das Holzhaus ist Garten. Die Familie kauft kein Gemüse. Alles, was sie konsumiert, stammt von hier. «So weiss ich, dass die Sachen nicht gespritzt wurden. Zudem lernt man die Produkte mehr zu schätzen, wenn man weiss, wie viel Arbeit dahinter steckt», sagt Rupp. Auch die gepflästerten Wege hat die 34-Jährige selbst angelegt.

Im grossen Holzhaus steckt viel Arbeit der Familie: «Hier wurde nichts verklebt, die verschiedenen Teile wurden gedübelt, damit sie wiederverwendet werden können», erklärt sie. «Wir wollten das Haus so ökologisch wie nur möglich erstellen.» Darum stammt auch das gesamte Holz aus der Schweiz.

