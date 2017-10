Wissen Sie, welcher Nadelbaum als einziger seine Nadeln verliert? Falls nicht, erhalten Sie die Antwort im Chestenberger Wald. Dort wurde im Rahmen der 725-Jahre-Feier der Gemeinde Möriken-Wildegg ein Walderlebnispfad eingerichtet und am Samstag eingeweiht. An 13 Posten können die Waldbesucher künftig in spielerischer Weise ihr Wissen über den Wald, seine Pflanzen und seine Tiere erweitern. An einem Kreativposten gibt es ausserdem die Möglichkeit, mit Materialien aus dem Wald der künstlerischen Ader freien Lauf zu lassen.

Entworfen und installiert wurde der Walderlebnispfad durch die Forstkommission und die Freizeitwerkstatt. Die Textmännchen, die an den Posten auf die Besucher warten, wurden von Einwohnern aus der Gemeinde sowie durch die Jungschar Möriken-Wildegg in aufwendiger Handarbeit gestaltet. Insgesamt rund 1 000 Arbeitsstunden wurden für die Entstehung des Pfades aufgewendet.