Auenstein/Rupperswil Ampelknopf für Pferde ist ein Novum: Bau der Lichtsignalanlage an Aarebrücken steht bevor Der Kanton will die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden erhöhen auf den beiden einspurig befahrbaren Aarebrücken zwischen Auenstein und Rupperswil. Ab 18. September wird gebaut.

Die Aarebrücken sind einspurig befahrbar. Bild: Nadja Rohner

Die beiden Aarebrücken für den motorisierten Verkehr zwischen Auenstein und Rupperswil werden mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet. Mit dieser kann die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden erhöht werden auf den einspurig befahrbaren Brücken, hält das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) in einer Medienmitteilung fest.

Eine Besonderheit wird der Ampelknopf auf einer Höhe von 1,8 Metern für die Reiterinnen und Reiter sein. Diese nutzen die Brücke, sind aber meist langsamer als die Autos. Ab kommenden Jahr können sie sich per Knopfdruck anmelden und erhalten so eine längere Grünphase. «Das ist ein Novum im Kanton, wahrscheinlich sogar schweizweit», wird Projektleiter Richard de Witt vom BVU in der Medienmitteilung zitiert.

Die zwei neuen Fussgängerbrücken verbinden Auenstein mit Rupperswil und bieten Entlastung für die schmale einspurigen Brücken nebenan. Bild: Michael Küng

Die Bauarbeiten starten am Montag, 18. September, und dauern voraussichtlich bis Ende Jahr. «Dafür müssen wir neue Leitungen vom Eingangsbereich des Schwimmbads entlang der Werkstrasse und über die beiden Aarebrücken verlegen», so Projektleiter Richard de Witt. Ebenfalls werden neue Schächte und Fundamente erstellt. Die Montage und Inbetriebnahme der Lichtsignalanlage erfolgt dann im Januar 2024.

Vom 20. November bis zum 6. Dezember werden die Aarebrücken für den motorisierten Verkehr jeweils werktags von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Es wird eine Umleitung signalisiert. Die parallele Fussgängerbrücke bleibt offen und ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Veranschlagt sind die Baukosten auf 800’000 Franken. (mhu)