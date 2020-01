Andi, Roger, Fredy: Die Meitli sind wieder auf Männerfang

Es sind Meitlitage in Fahrwangen und Meisterschwanden. Das heisst: Die Frauen herrschen über die beiden Dörfer am Hallwilersee. Los ging es am Donnerstsagabend. Nach Trommelwirbeln und Generalversammlungen strömten die Meitli aus und machten sich in den Restaurants auf Männerfang. Die Herren werden von den Damen zum Tanz aufgefordert. Kennenlernen muss man sich meist nicht mehr – hier kennt man sich schon.