Andi, Roger, Fredi: Die Meitli sind wieder auf Männerfang

Es ist heiss. Und die lüpfige Musik ist mitreissend. Zum Glück. Denn ein Nein akzeptieren die Meitli nicht, wenn sie die Männer zum Tanz auffordern. Und wer erst auf der Tanzfläche steht – gekonnt führend oder locker mitschwingend – der kann sich auf etwas gefasst machen.

Spätestens, wenn die Tür aufgeht und der Grasbogen hereingetragen wird. Dort hinein verfrachten die Meitli einen Auserwählten und tragen ihn zur nächsten Gaststätte – wo er allen eine Runde Weisswein ausgeben muss. Dieses Jahr trifft es Andi, Roger oder Fredi.

Ehrensache

Es sind Meitlitage in Fahrwangen und Meisterschwanden. Das heisst: Die Frauen herrschen über die beiden Dörfer am Hallwilersee. Los ging es am Donnerstsagabend. Nach Trommelwirbeln und Generalversammlungen strömten die Meitli aus und machten sich in den Restaurants auf Männerfang. Die Herren werden von den Damen zum Tanz aufgefordert. Kennenlernen muss man sich meist nicht mehr – hier kennt man sich schon.