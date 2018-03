Über den Geschäftsgang 2017 der Hypothekarbank Lenzburg hat die AZ bereits früher berichtet und gleichzeitig ein umfassendes Interview mit Verwaltungsratspräsident Gerhard Hanhart geführt. Dieser gab in der Mehrzweckhalle sein Bestes, um den formellen Teil speditiv über die Bühne zu bringen, damit auch die übrigen Aktionäre nicht allzu lange auf dem Trockenen sitzen mussten. Doch weil man sich bei der «Hypi» betont volks- beziehungsweise aktionärsverbunden gibt – trotz zunehmender Digitalisierung –, munterte Hanhart die Aktionäre trotzdem auf, sich vor dem für Wortmeldungen bereitgestellten Mikrofon zu äussern. «Scheuen Sie sich nicht, zu fragen», rief er in den Saal hinaus. Nicht ohne in Anbetracht der fortschreitenden Zeit einzuwerfen: «Ich möchte jedoch nicht, dass der Braten trocken wird.» Es war nicht das einzige Mal, dass der Präsident mit launigen Bemerkungen für Erheiterung sorgte im Publikum.

Auch CEO Marianne Wildi gab sich an der Generalversammlung entspannt und liess die Aktionäre ins persönliche Nähkästchen blicken. Wildi verriet, dass sie beim 125-Jahre-Jubiläum mitgeholfen habe, das Personalfest zu organisieren. Keinen Moment hätte sie damals daran gedacht, «heute da zu stehen, wo ich bin». Unter Wildis Leitung hat die «Hypi» in der Vergangenheit das digitale Standbein entschlossen vorangetrieben. Als Folge davon verstärkt sich der Verwaltungsrat nun mit einer Fachspezialistin. Die Generalversammlung wählte am Samstag Doris Agotai, Leiterin des Instituts für Interaktive Technologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz, ins Gremium und bestätigte die übrigen Verwaltungsräte.