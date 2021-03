Ammerswil Selbstunfall und Zusammenprall mit anderem Auto enden für einen 54-jährigen Italiener glimpflich Ein Autofahrer baut einen Selbstunfall, wobei sein Fahrzeug kippt und auf der Strasse liegen bleibt. Die nachfolgende Lenkerin wird davon überrascht und prallt in dieses Auto.

Kapo AG

(az)

Ein 54-jähriger Italiener fuhr mit seinem Renault am Montag kurz nach 17.30 Uhr von Egliswil in Richtung Ammerswil. Aus noch ungeklärten Gründen geriet dieser rechts von der Fahrbahn ab, befuhr ein Wiesenbord, worauf sein Auto kippte und auf der Fahrbahn liegen blieb. Eine nachfolgende Autolenkerin wurde von dieser Situation überrascht und prallte in das auf der Strasse liegende Auto.

Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete beim Renault-Fahrer, zur Klärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeuges unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss, eine Blut- und Urinprobe an.

