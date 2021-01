Ammerswil offiziell von Aussenwelt abgeschnitten – doch die Einwohner nehmen es gelassen

(luk) Egal ob man von Lenzburg, von Egliswil oder Dintikon nach Ammerswil gelangen will: derzeit ist kein Durchkommen möglich. Dies weil an mehreren Stellen Bäume wegen des schweren Schnees auf die Strasse gefallen sind und weil die Fahrt durch die verschneiten Wälder schlicht zu gefährlich ist.

Angst und Panik sucht man in der kleinen Gemeinde aber vergebens. Vielmehr geniessen die rund 650 Einwohner die Ruhe, welche die Srassensperren mit sich bringen. In einem Video berichtet Gemeindepräsidentin Marianne Horner, dass viele Leute vor ihren Häusern Schnee schaufeln und auch mal Zeit für einen kurzen Schwatz haben. Die Schulen hätten ihre Tore heute allerdings schliessen müssen. Dies, weil die Lehrpersonen schlich nicht nach Ammerswil fahren konnten. «Das geniessen die Kinder natürlich sehr», so die Gemeindepräsidentin.

Die eindrücklichsten Bilder vom starken Schneefall im Aargau: