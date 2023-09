Ammerswil Leerstände an der Hauptstrasse: Die Dorfzone hat das grösste Potenzial zur Verdichtung Wie und wo kann die Gemeinde wachsen, ohne dass der dörfliche Charakter und das intakte Ortsbild verloren gehen? Antworten darauf und warum die Dorfzone um knapp eine Hektare erweitert wird, liefert die revidierte Nutzungsplanung.

Aktuell zählt Ammerswil 795 Einwohnerinnen und Einwohner. Bild: Michael Küng

Die Lage unweit der Zentren Lenzburg und Zürich ist beliebt, die Wohnqualität stimmt. Schwankungen waren zwar zu verzeichnen, aber alles in allem hat in Ammerswil ein deutliches Bevölkerungswachstum stattgefunden seit den 1990er-Jahren. Gemäss Website der Gemeinde können aktuell 795 Einwohnerinnen und Einwohner gezählt werden. Der Kanton geht von einer weiteren Zunahme in ähnlichem Rahmen aus in den kommenden Jahren.

Verdichtung lautet – wie andernorts auch – das Ziel. Oder wie es im Planungsbericht zur derzeit laufenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung heisst: Im Vordergrund stehen «die konsequente Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven sowie die Sicherstellung der Erschliessung und Überbauung». Nach dem Mitwirkungsverfahren Ende 2021 und der kantonalen Vorprüfung liegen die Unterlagen noch bis 18. September bei der Gemeindeverwaltung auf.

Rückblick: Im November 2019 genehmigte die Gemeindeversammlung den Planungskredit von 15’000 Franken für die Gesamtrevision. Als Grundlage wurde – nach einem Workshop mit der Bevölkerung im Sommer 2020 – ein räumliches Entwicklungsleitbild erarbeitet. Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt würdigt dieses Vorgehen im Vorprüfungsbericht. «Die Vorlage wurde äusserst sorgfältig erarbeitet.»

Ein intaktes Ortsbild mit ortstypischen Bauten

Bauzonen habe die Gemeinde in den vergangenen Jahren keine neuen ausgeschieden, wird im Planungsbericht ausgeführt. Die bauliche Entwicklung habe vor allem in der Wohnzone W2 sowie in den Einfamilienhausgebieten stattgefunden.

Auch mit der aktuellen Gesamtrevision der Nutzungsplanung bleiben die Bauzonen bis auf kleine Anpassungen gegenüber dem rechtsgültigen Bauzonenplan bestehen. Konkret: An der gesamten Grösse von rund 26,3 Hektaren ändert sich nichts. Innerhalb dieser Fläche vergrössert sich aber die Dorfzone auf Kosten der Wohn- und Arbeitszone um knapp 1 Hektare. Neu in der Dorfzone liegt – als Erweiterung und letzte grosse Reserve – das Gestaltungsplangebiet «Lenzburgerstrasse/Rietenberg».

So präsentiert sich der Bauzonenplan. Bild: zvg

Gemäss Entwurf des Bauzonenplans sind 2,25 Hektaren unüberbaut. Diese Schlüsselgebiete seien sorgfältig zu entwickeln, um die bestehenden Flächenressourcen haushälterisch zu nutzen, lautet das Fazit. Als einen Schwerpunkt – neben dem moderaten Wachstum – bezeichnet der Gemeinderat auf Anfrage denn auch den Erhalt des dörflichen Charakters. Ammerswil verfüge, als eine der positiven Qualitäten, ein intaktes Ortsbild mit ortstypischen Bauten.

Kirchenglocke steht neu unter Substanzschutz

Das grösste Potenzial zur Innenentwicklung und zur Erhöhung der Einwohnerdichte bestehe in der Dorfzone, heisst es im Planungsbericht. Diese Flächen an der Hauptstrasse hätten zum Teil sehr geringe Dichten von durchschnittlich 29 Einwohnern pro Hektare. Entwickelt werden könne die Dorfzone vor allem punktuell mit An-, Um- und Erweiterungsbauten. Bestehende Leerstände – das sei wesentlich – könnten nach und nach umgenutzt und beseitigt werden. Die Gebäude im Dorfkern stehen mehrheitlich unter kantonalem oder kommunalem Schutz.

Die Kirchenglocke von 1499 steht unter Schutz. Bild: zvg

Mit Pfarrkirche, Pfarrhaus, Pfrundspeicher sowie Kirchhof verfügt Ammerswil über vier kantonale Schutzobjekte. Insgesamt umfasst das Bauinventar neu vierzehn Gebäude. In ihrer Substanz geschützt werden weiter eine 1499 gefertigte Kirchenglocke – diese wurde 1948 ersetzt und steht seither auf dem Kirchhof –, die beiden Brunnen Kirchhof und Dorfplatz sowie eine Quellfassung.

Die zulässige Verkaufsnutzung wird auf 500 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Laden festgelegt. Bei der Gemeindegrösse von Ammerswil seien nur kleine Verkaufsnutzungen zweckmässig. Als weitere nennenswerteste Änderungen bei der Gesamtrevision nennt der Gemeinderat: die Erschliessungsplanpflicht auf einer unüberbauten Parzelle an der Lenzburgerstrasse; die Einzonung nicht mehr genutzter landwirtschaftlicher Betriebe am Bauzonenrand, um eine Umnutzung zu ermöglichen; die Vorschriften zur Umgebungs- und Aussenraumgestaltung, um auch bei der Siedlungsentwicklung nach innen einen «durchgrünten Charakter» zu erhalten; die Umsetzung der Gewässerräume in der Bauzone und im Kulturland.

Die Landwirtschaft spielt eine grosse Rolle

Wenig Potenzial zur weiteren Verdichtung sieht der Planungsbericht für die Einfamilienhauszone – «aufgrund der bestehenden Struktur und des Gebäudealters». Insgesamt beträgt die zusätzliche Einwohnerkapazität der überbauten und unüberbauten Wohn- und Mischzonen 200 Personen. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Dichte von 38 Einwohnern pro Hektare in den überbauten sowie 59 Einwohnern pro Hektare in den unüberbauten Wohn- und Mischzonen.

Als kantonales Schutzobjekt gilt die Pfarrkirche. Bild: psi/Archiv az

2018 bestanden 50 Arbeitsstätten mit 153 Voll- und Teilzeitbeschäftigten. Das Verhältnis der Anzahl Beschäftigten zu den Einwohnerinnen und Einwohnern zeigt gemäss Planungsbericht, dass Ammerswil eine Wegpendler-Gemeinde sei. Im Vergleich mit den Zahlen des Kantons Aargau falle zudem auf, dass die Anzahl von Beschäftigten im Dienstleistungssektor deutlich niedriger sei und die Landwirtschaft eine grosse Rolle spiele. Noch gibt es fünf Landwirtschaftsbetriebe.

Die Landwirtschaftszonen bleiben insgesamt fast gleich, die Grösse der Fruchtfolgeflächen – besonders wertvolle Ackerflächen – unverändert. Drei Parzellen werden aus der Landschaftsschutzzone entlassen, neu stattdessen mit einer Spezialzone überlagert mit einer Ausnahmeregelung für betriebsnotwendige Wasserspeicher.