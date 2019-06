Einerseits die Freude, dass der Baustellenstress vorüber, das lästige Rotlicht verschwunden ist. Andererseits die Ungewissheit, ob jetzt der Schleichverkehr vom und ins Seetal wieder einsetzen wird – wegen der Bauerei am A1-Zubringer in Lenzburg vielleicht sogar noch stärker als in der Vergangenheit.

Am Samstag überwog in Ammerswil das «Einerseits». Mit einem «StrasseFäscht» feierte die Bevölkerung den Abschluss der Arbeiten an der Dorfstrasse. Arbeiten, die zwar deutlich länger gedauert haben als geplant, deswegen aber nicht teuerer werden. Es werde günstiger als budgetiert, man überziehe den Kredit nicht, erklärte Frau Gemeindeammann Marianne Horner. Bewilligt waren insgesamt 4 Millionen Franken, 2,2 vom Kanton und 1,8 von der Gemeinde.