Ammerswil Für Unterbringung von schutzbedürftigen Personen: Gemeinderat will Liegenschaft an der Zihlrainstrasse kaufen Der Gemeinderat Ammerswil will weiterhin sieben schutzbedürftige Personen aufnehmen können – um eine Ersatzabgabe zu umgehen. Die Liegenschaft Zihlrainstrasse 15 befinde sich an idealer Lage.

In Ammerswil ist die Genossenschaft «SOLAmmeRswil» gegründet worden mit dem Hauptzweck, Photovoltaikanlagen zu erstellen auf Gemeindebauten. Die Beteiligung – und der Kauf von Anteilsscheinen – ist ein Thema an der Gemeindeversammlung. Bild: Archiv AZ

Der Erwerb der Liegenschaft Zihlrainstrasse 15 – schräg gegenüber der Schule – für 1 Million Franken steht zur Diskussion an der Gemeindeversammlung in Ammerswil.

Im Haus, das zum Verkauf ausgeschrieben ist, konnten bis anhin sieben schutzbedürftige Personen untergebracht werden. Geht es nach dem Gemeinderat, wird es weiterhin für den Asylbereich genutzt. Denn könne Ammerswil die Aufnahmepflicht von sieben Personen nicht erfüllen, müsste die Gemeinde eine Ersatzabgabe von rund 230’000 Franken pro Jahr leisten.

Diese «enorme» finanzielle Belastung möchte der Gemeinderat umgehen und erwägt deshalb «mangels anderer Unterbringungsmöglichkeiten» den Kauf dieser Liegenschaft. Sollte der jetzige Verwendungszweck dereinst dahinfallen, könne diese nach heutiger Marktlage ohne Verlust weiterverkauft werden können, so die Behörde. Das Mehrgenerationenhaus mit zwei Wohnungen befinde sich auf einer Parzelle mit einer Fläche von 722 Quadratmetern an idealer Lage. Trotz des Alters – Baujahr ist 1959 – sei es in einem guten Zustand.

Abschluss fast 160’000 Franken besser als erwartet

Weiter entscheiden die Stimmberechtigten am Mittwoch, 7. Juni, über die Beteiligung an der Genossenschaft «SOLAmmeRswil» und die Kompetenz zum Abschluss von Baurechtsverträgen für die Erstellung von Photovoltaikanlagen auf Gemeindebauten, drei Kreditabrechnungen sowie die Rechnung 2022.

Diese schliesst mit einem Plus von rund 103’800 Franken ab. Budgetiert war ein Minus von 55’800 Franken. Zurückzuführen ist das bessere Rechnungsergebnis gemäss Gemeinderat hauptsächlich auf höhere Erträge der Einkommens- und Vermögenssteuern, der Grundstückgewinnsteuern sowie auf eine Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens. Der Steuerfuss beträgt 105 Prozent in der Gemeinde mit rund 800 Einwohnerinnen und Einwohnern. (mhu)