Ammerswil «Wassersparaufrufe so regelmässig, wie die Sonne scheint»: Zusammenschluss der Wasserversorgung mit Lenzburg geplant Die Gemeindeversammlung beschliesst am kommenden Mittwoch unter anderem, wie es mit der Wasserversorgung in Ammerswil weitergeht.

Ammerswil hat ein Wasserproblem. Michael Küng

An der diesjährigen Sommer-Gemeindeversammlung in Ammerswil stehen zwei Wassertraktanden im Fokus. So wird am 1. Juni nicht nur über den Zusammenschluss der Wasserversorgung Ammerswil und Lenzburg entschieden, sondern über den Zusatzkredit von über einer halben Million für den Umbau der Hochwasserentlastung sowie der Kanalisationserneuerung.

Wasserversorgung Ammerswil will mit Lenzburg zusammenschliessen

Die Gemeinde Ammerswil teilt mit, dass das Wasser der Quellen und des Grundwasserpumpwerks seit Jahren teilweise nicht ausreicht. «Die Wassersparaufrufe erfolgen so regelmässig, wie die Sonne scheint.» Trotzdem wurde vor 20 Jahren ein Kredit für den Anschluss an die Wasserversorgung Hendschiken abgelehnt.

Zehn Jahre später wurde jedoch die Notverbindung zum Wassernetz der Lenzburger SWL Wasser AG bewilligt und erstellt. Diese Verbindung wird aber nur in Notfällen eingesetzt, beispielsweise wenn das Grundwasserpumpwerk ausfällt.

Aktienkapital als Gegenwert

Da der Betrieb der Notwasserversorgung mit hohem Aufwand verbunden ist, schlägt der Gemeinderat vor, die Wasserversorgung ganz mit der SWL zusammenzuschliessen. Mit diesem Schritt soll die eigenständige Wasserversorgung Ammerswil aufgelöst, das Finanzvermögen der Gemeinde Ammerswil überschrieben und die Sachanlagen der SWL Wasser AG übertragen werden.

Als Gegenwert der Sachanlagen soll die Gemeinde rund 8,7 Prozent des Aktienkapitals der SWL erhalten. Falls die Gemeindeversammlung diesen Antrag nicht genehmigt, bleibt die Wasserversorgung weiterhin eigenständig. Dann müsste die Gemeinde aber nicht nur die Versorgungssicherheit verbessern, sondern hätte dabei auch mehr Aufwand.

Zusatzkredit aufgrund von Überraschungen

Im November 2019 bewilligte die Gemeindeversammlung einen Baukredit von knapp einer Million Franken für den Umbau der Hochwasserentlastung und der Kanalisationserneuerung. Der Gemeinderat schreibt: «Bei der Erstellung des Bauprojekts zeigten sich keine Überraschungen. Dies hat sich leider während des Baugesuchsverfahrens für das Projekt komplett geändert.»

Mit Überraschungen meint die Gemeinde die Auflagen, die der Kanton stellt. Beispielsweise das zusätzliche Regenbecken, das gebaut werden muss. Für diese vom Kanton geforderten Anpassungen braucht die Gemeinde rund 405'000 Franken mehr als bewilligt, hinzu kommen noch 180'000 Franken für die Erneuerung der Steuerung. Der beantragte Zusatzkredit beläuft sich auf 585'000 Franken.

Minus von gut 26'000 Franken

Neben den beiden Wasserthemen beschliesst die Versammlung auch über die Rechnung des vergangenen Jahres. Ammerswil (Steuerfuss: 105 Prozent) machte im Jahr 2021 ein Minus von gut 26'000 Franken. Das Defizit ist doppelt so hoch wie budgetiert. Gründe für die Abweichung sind die Restkosten im Gesundheitswesen oder der Ersatz der Heizung im Gemeindehaus.

Auch ist die Kreditabrechnung für den Einbau von einem Schulraum und der Anpassung des Treppengeländers der Schulanlage traktandiert. Im November 2019 genehmigte die Gemeindeversammlung einen Kredit von 170'000 Franken, nun teilt der Gemeinderat mit, dass dieser um 6000 Franken überschritten wurde. Grund dafür ist die Umnutzung der Bibliothek in einen Projektraum.